Правительство Молдовы соберет фермеров из-за транзита украинского зерна и угроз протестов

В Молдове попытаются найти компромисс с местными аграриями, которые выступили против условий транзита украинского зерна и пригрозили массовыми протестами. Расширенное заседание с участием правительственных чиновников, железнодорожников и представителей фермерских объединений состоится 20 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker, о проведении встречи объявил пресс-секретарь правительства Молдовы.

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Фермеров допустят к обсуждению условий транзита

На заседание пригласили представителей профильных министерств, "Железных дорог Молдовы", ассоциации "Сила фермеров" и других аграрных объединений.

"Приглашены также представители других сельскохозяйственных объединений - чтобы решения отражали интересы всего сектора и обеспечивали баланс между потребностями всех заинтересованных сторон", - сообщил представитель правительства.

Встреча должна состояться после переговоров исполнительного директора "Силы фермеров" Александра Слусаря с премьер-министром Молдовы Василе Тофаном.

Аграрии опасаются, что увеличение объемов украинских грузов может перегрузить молдавскую железную дорогу и затруднить экспорт собственной продукции. Они требуют непосредственного участия в формировании механизма транзита.

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Что предшествовало

Спор обострился после того, как Молдова предоставила Украине 50-процентную скидку на транзитные железнодорожные перевозки грузов. Льготный тариф действует с 10 августа до конца 2026 года.

"Сила фермеров" ранее заявила, что опасается повторения ситуации 2022–2023 годов, когда, по утверждению ассоциации, проблемы с организацией украинского транзита затруднили экспорт молдавской аграрной продукции. Фермеры дали властям время до 21 августа и предупредили, что в случае отсутствия приемлемого решения могут начать массовые протесты.

В то же время премьер-министр Молдовы ранее заявлял, что страна не намерена отказываться от транзита украинского зерна. По его словам, железнодорожные перевозки приносят Молдове доходы и позволяют стране продолжать поддерживать Украину.

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