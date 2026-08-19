Уряд Молдови збере фермерів через транзит українського зерна та погрози протестів

У Молдові спробують знайти компроміс із місцевими аграріями, які виступили проти умов транзиту українського зерна та пригрозили масовими протестами. Розширене засідання за участю урядовців, залізничників і представників фермерських об'єднань відбудеться 20 серпня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, про проведення зустрічі оголосив речник уряду Молдови.

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Фермерів допустять до обговорення умов транзиту

До засідання запросили представників профільних міністерств, "Залізниці Молдови", асоціації "Сила фермерів" та інших аграрних об'єднань.

"Запрошено також представників інших сільськогосподарських об'єднань – щоб рішення відображали інтереси всього сектору та забезпечували баланс між потребами усіх зацікавлених сторін", – повідомив речник уряду.

Зустріч має відбутися після переговорів виконавчого директора "Сили фермерів" Александра Слусаря з прем'єр-міністром Молдови Василе Тофаном.

Аграрії побоюються, що збільшення обсягів українських вантажів може перевантажити молдовську залізницю та ускладнити експорт власної продукції. Вони вимагають безпосередньої участі у формуванні механізму транзиту.

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Що передувало

Суперечка загострилася після того, як Молдова надала Україні 50-відсоткову знижку на транзитні залізничні перевезення вантажів. Пільговий тариф діє з 10 серпня до кінця 2026 року.

"Сила фермерів" раніше заявила, що побоюється повторення ситуації 2022–2023 років, коли, за твердженням асоціації, проблеми з організацією українського транзиту ускладнили експорт молдовської аграрної продукції. Фермери дали владі час до 21 серпня і попередили, що за відсутності прийнятного рішення можуть розпочати масові протести.

Водночас прем'єр Молдови раніше заявляв, що країна не має наміру відмовлятися від транзиту українського зерна. За його словами, залізничні перевезення приносять Молдові доходи та дозволяють країні продовжувати підтримувати Україну.

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