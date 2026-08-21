Основанием для введения санкций против Иванющенко стали, в частности, материалы НАБУ

Решение о введении санкций в отношении экс-депутата Иванющенко было принято, в частности, на основании материалов НАБУ, которое также обнаружило российский след в его деятельности.

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"Президент Украины ввел санкции в отношении бывшего народного депутата от запрещенной "Партии регионов", который является подозреваемым по делу о незаконном завладении землей рынка "Столичный".

Основанием для решения о применении санкций стали, в частности, материалы НАБУ", - говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что в ходе расследования был выявлен устойчивый российский след в деятельности экс-нардепа.

"Среди прочего, речь идет об использовании им паспорта РФ и работе связанных с ним компаний на временно оккупированных территориях и в России (с соответствующей уплатой налогов в бюджет страны-агрессора). Кроме того, зафиксированы его связи с лицами, причастными к финансированию вражеских вооруженных формирований. Эти сведения НАБУ передало Службе безопасности Украины", - пояснили в НАБУ.

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Подробнее об Иванющенко

Напомним, ранее НАБУ объявило Иванющенко в розыск. Его подозревают в легализации 18 га государственной земли на сумму свыше 160 млн грн.

ВАКС заочно арестовал Иванющенко.

Ранее НАБУ обратилось к президенту с призывом ввести против Иванющенко санкции. По данным бюро, связанные с экс-депутатом компании работали на ВОТ и в России, а он сам имел российский паспорт и был связан с лицами, финансировавшими вооруженные формирования и оккупационные органы РФ.

Иванющенко является подозреваемым по делу о махинациях с землями рынка "Столичный".

20 августа 2026 года Зеленский ввел санкции против Иванющенко.

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