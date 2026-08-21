Підставою для запровадження санкцій проти Іванющенка стали, зокрема, матеріали НАБУ

Рішення ухвалили про запровадження санкцій проти екснардепа Іванющенка ухвалили, зокрема, на підставі матеріалів НАБУ, яке також виявило російський слід у його діяльності.

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Подробиці

"Президент України застосував санкції до колишнього народного депутата від забороненої "Партії регіонів", який є підозрюваним у справі щодо заволодіння землею ринку "Столичний".

Підставою для рішення про застосування санкцій стали, зокрема, матеріали НАБУ", - йдеться в повідомленні.

У Бюро зазначили, що під час слідства викрили стійкий російський слід у діяльності екснардепа.

"Серед іншого, йдеться про використання ним паспорта рф та роботу пов’язаних із ним компаній на тимчасово окупованих територіях і в росії (із відповідною сплатою податків до бюджету країни-агресора). Крім того, зафіксовано його зв'язки з особами, причетними до фінансування ворожих збройних формувань. Ці відомості НАБУ передало Службі безпеки України", - пояснили у НАБУ.

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Нагадаємо, раніше НАБУ оголосило Іванющенка у розшук. Його підозрюють у легалізації 18 га державної землі на понад 160 млн грн.

ВАКС заочно заарештував Іванющенка.

Раніше НАБУ звернулося до президента із закликом запровадити проти Іванющенка санкції. За даними бюро, пов’язані з екснардепом компанії працювали на ТОТ та в Росії, а він сам мав російський паспорт та був причетним до людей, які фінансували збройні формування та окупаційні органи РФ.

Іванющенко є підозрюваним у справі про махінації із землями ринку "Столичний".

20 серпня 2026 року Зеленський запровадив санкції проти Іванющенка.

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