Сохранение доказательств военных преступлений с поля боя: зафиксировано 7646 вероятных нарушений за первые три месяца работы механизма, - ВСП

Управление по документированию нарушений норм права вооруженных конфликтов, совершенных в условиях боевых действий, при Главном управлении ВСП в ВС Украины по итогам проверки работы механизма фиксации нарушений уже зафиксировало 7646 предполагаемых нарушений.

Об этом сообщает Военная служба правопорядка в ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, Управлением по документированию нарушений права вооруженных конфликтов, совершенных в условиях боевых действий, Главного управления ВСП в ВСУ разработан механизм фиксации нарушений, хранения соответствующей информации и ее передачи правоохранительным органам. Его работа основана, в частности, на положениях международного гуманитарного права и международных договоров Украины.

Во время недавних командировок к группировкам войск вдоль линии фронта группа Управления под руководством заместителя начальника ВСП Гюндуза Мамедова проверила, как этот механизм работает непосредственно в боевых условиях. Оценивались его внедрение в воинских подразделениях, доступность в районах боевых действий, понятность алгоритма для военнослужащих и трудности, возникающие при его применении.

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Результаты проверки

Сообщается, что за три месяца работы механизма уже зафиксировано 7646 вероятных нарушений норм вооруженных конфликтов. Среди них:

по меньшей мере 1640 нападений на гражданские объекты,

598 случаев убийств гражданских лиц и нападений на гражданское население,

34 случая внесудебных казней сдавшихся комбатантов,

26 случаев применения запрещенных средств и методов ведения войны.

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Также зафиксированы случаи пыток или бесчеловечного обращения с гражданскими лицами и военнопленными, уничтожения и присвоения имущества, не вызванного военной необходимостью, использования гражданских лиц в качестве "живых щитов" и другие вероятные нарушения.

Подробнее о механизме

В ВСП отмечают, что уникальность механизма заключается в возможности получить и сохранить информацию непосредственно с линии соприкосновения, куда следователи и прокуроры не имеют доступа. Речь идет, в частности, о цифровых следах современной войны: фото и видео, данные с БПЛА, спутников, других технических средств и электронных систем, разведывательной и другой цифровой информации. Часть этих данных может быть утрачена, удалена или перезаписана, поэтому важно своевременно их зафиксировать, сохранить и передать правоохранительным органам (соблюдая Chain of custody — цепочку хранения доказательств).

В то же время Мамедов в ходе совещаний разъяснил военнослужащим на местах, что они ни в коем случае не должны заменять следователей, специально искать доказательства или отвлекаться от выполнения боевых задач ради их сбора. Если во время выполнения своих непосредственных задач военнослужащий получает или видит информацию, которая потенциально может иметь доказательственное значение, он должен понимать, что с ней делать.

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Включение документирования в систему "єБалів"

Так, отмечается, что проверка механизма в реальных боевых условиях позволила определить, что требует усовершенствования. Следующая задача — отказаться от процедур и документов, которые не работают на практике, устранить лишние бюрократические элементы и максимально упростить алгоритм действий.

Отдельный вопрос — мотивация подразделений. Одним из возможных инструментов может стать включение документирования в систему "єБалів". Сейчас это предложение прорабатывается.

"Механизм должен быть таким, чтобы военнослужащий в боевых условиях четко понимал: что зафиксировать, как сохранить информацию и кому ее передать. От этого зависит, сможет ли первичная информация в дальнейшем стать доказательством в уголовном производстве и помочь установить ответственных за международные преступления", — добавили в ВСП.

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Что предшествовало