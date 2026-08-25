Збереження доказів воєнних злочинів із поля бою: задокументовано 7646 ймовірних порушень за перші три місяці роботи механізму, - ВСП

Управління документування порушень права збройних конфліктів, вчинених в умовах бойових дій Головного управління ВСП у ЗС України, за результатами перевірки роботи механізму фіксації порушень, вже задокументувало 7646 ймовірних порушень.

Про це повідомляє Військова служба правопорядку у ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, Управлінням документування порушень права збройних конфліктів, вчинених в умовах бойових дій Головного управління ВСП у ЗСУ розроблено механізм фіксації порушень, збереження відповідної інформації та її передання правоохоронним органам. Його робота ґрунтується, зокрема, на положеннях міжнародного гуманітарного права та міжнародних договорів України.

Під час нещодавніх відряджень до угруповань військ уздовж лінії фронту група Управління під керівництвом заступника начальника ВСП Гюндуза Мамедова перевірила, як цей механізм працює безпосередньо в бойових умовах. Оцінювали його впровадження у військових підрозділах, доступність у районах бойових дій, зрозумілість алгоритму для військовослужбовців та труднощі, які виникають під час його застосування.

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Результати перевірки

Повідомляється, що за три місяці роботи механізму вже задокументовано 7646 ймовірних порушень права збройних конфліктів. Серед них:

щонайменше 1640 нападів на цивільні об’єкти,

598 випадків убивств цивільних та спрямування нападів на цивільне населення,

34 випадки позасудових страт комбатантів, які здалися,

26 випадків застосування заборонених засобів і методів ведення війни.

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Також зафіксовані випадки катування або нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими, знищення та привласнення майна, не викликаного військовою необхідністю, використання цивільних як "живих щитів" та інші ймовірні порушення.

Детальніше про механізм

У ВСП наголошують, що унікальність механізму - у можливості отримати та зберегти інформацію безпосередньо з лінії зіткнення, куди слідчі та прокурори не мають доступу. Йдеться, зокрема, про цифрові сліди сучасної війни: фото і відео, дані з БпЛА, супутників, інших технічних засобів та електронних систем, розвідувальну й іншу цифрову інформацію. Частина цих даних може бути втрачена, видалена або перезаписана, тому важливо вчасно їх зафіксувати, зберегти та передати правоохоронним органам (дотримуючись Chain of custody - ланцюга зберігання доказів).

Водночас Мамедов під час нарад довів до військовослужбовців на місцях, що вони, безумовно, не повинні підміняти слідчих, спеціально шукати докази чи відволікатися від виконання бойових завдань заради їхнього збору. Якщо під час виконання своїх безпосередніх завдань військовослужбовець отримує або бачить інформацію, яка потенційно може мати доказове значення, він має розуміти, що з нею робити.

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Включення документування до системи "єБалів"

Так, зазначається, що перевірка механізму в реальних бойових умовах дала змогу визначити, що потребує вдосконалення. Наступне завдання - відмовитися від процедур і документів, які не працюють на практиці, усунути зайві бюрократичні елементи та максимально спростити алгоритм дій.

Окреме питання - мотивація підрозділів. Одним із можливих інструментів може стати включення документування до системи "єБалів". Наразі ця пропозиція опрацьовується.

"Механізм має бути таким, щоб військовослужбовець у бойових умовах чітко розумів: що зафіксувати, як зберегти інформацію та кому її передати. Від цього залежить, чи зможе первинна інформація надалі стати доказом у кримінальному провадженні та допомогти встановити відповідальних за міжнародні злочини", - додали у ВСП.

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Що передувало