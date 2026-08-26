Отдавал 30% зарплаты на ВСУ, а после увольнения потребовал 6,2 млн грн: Верховный Суд не удовлетворил иск сотрудника "Нафтогаза"

Сотрудник зарубежного филиала НАК "Нафтогаз Украины" в 2022 году письменно согласился безвозвратно отдавать 30 % своей зарплаты на поддержку ВСУ или гуманитарную помощь. После увольнения он заявил, что сделал это под давлением руководства, и через суд потребовал более 6,2 млн грн. Однако доказать принуждение ему не удалось.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на решение Верховного Суда по делу № 344/16999/24.

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Сотрудник сам попросил отчислять 30% зарплаты

Истец работал в филиале НАК "Нафтогаз Украины" в Арабской Республике Египет. В марте 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения России, он подал заявление о бесповоротном удержании 30% своей заработной платы.

В заявлении было указано, что эти деньги должны перечисляться на специальные счета для поддержки Вооруженных Сил Украины или направляться на гуманитарную помощь.

Отчисления продолжались несколько месяцев. Все это время работник не оспаривал приказ, на основании которого из его зарплаты удерживались средства. Впоследствии он сам подал заявление о прекращении таких отчислений.

Позже срок его контракта истек, и мужчину уволили.

После этого бывший работник обратился в суд и заявил, что 30% зарплаты на самом деле отдавал не добровольно.

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После увольнения он потребовал более 6,2 млн грн

Общая сумма исковых требований превысила 6,2 млн грн.

Мужчина требовал вернуть ему средства, которые ранее удерживались из зарплаты. Кроме того, он хотел получить почти 6 млн грн среднего заработка за задержку окончательного расчета и еще 200 тыс. грн в качестве компенсации морального вреда.

Свою позицию бывший сотрудник объяснял тем, что заявление о перечислении части зарплаты на поддержку ВСУ написал под психологическим и экономическим давлением.

По его словам, руководство филиала якобы угрожало не продлевать с ним контракт, если он не согласится на отчисления.

Однако подтвердить эти утверждения доказательствами в суде мужчина не смог.

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Почему суды не поверили в версию о принуждении

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. К такому же выводу пришла апелляционная инстанция. В итоге дело попало в Верховный Суд, который согласился с решениями предыдущих инстанций.

Одним из ключевых вопросов было то, имел ли работодатель право удерживать часть зарплаты работника.

Верховный Суд обратил внимание на то, что украинское трудовое законодательство действительно существенно ограничивает возможности работодателя самостоятельно производить удержания из зарплаты.

Такие ограничения, в частности, предусмотрены статьей 127 Кодекса законов о труде и статьей 26 Закона "Об оплате труда".

Однако в данном деле ситуация была иной. Работодатель не принимал самостоятельного решения об удержании 30 % зарплаты и не применял такое удержание в качестве наказания или санкции.

Основанием послужило личное письменное заявление самого работника.

Суды также не обнаружили доказательств того, что директор филиала заставил мужчину написать это заявление с помощью психологического или экономического давления.

В пользу добровольности, среди прочего, свидетельствовало и поведение самого работника. В течение нескольких месяцев он не оспаривал приказ об отчислении средств. Когда же захотел прекратить их, сам подал соответствующее заявление.

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Куда пошли деньги

Отдельно суды выясняли, что произошло с отчисляемыми средствами.

Деньги сотрудников филиала аккумулировали, а затем по решению коллектива направляли на помощь фонду "Вернись живым".

То есть, как установили суды, работодатель использовал удержанную часть зарплаты в соответствии с волей работника — на помощь, связанную с поддержкой Украины.

Именно поэтому оснований считать эти деньги невыплаченной заработной платой и взыскивать их с работодателя суды не увидели.

Соответственно, не было и оснований удовлетворять производные требования мужчины о выплате почти 6 млн грн среднего заработка за задержку расчета и 200 тыс. грн морального ущерба.

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Что фактически постановил Верховный Суд

Решение Верховного Суда не означает, что работодатель может по своему усмотрению удерживать часть зарплаты работника на благотворительность или помощь армии.

Ключевым обстоятельством в этом деле стало именно добровольное и четко зафиксированное волеизъявление работника.

Если человек письменно соглашается направлять часть своей зарплаты на благотворительность, в частности на поддержку ВСУ, а доказательств принуждения нет, такие отчисления нельзя автоматически считать незаконной невыплатой зарплаты.

В данном деле работник собственноручно подал соответствующее заявление, в течение нескольких месяцев не оспаривал отчисления, а позже сам попросил их прекратить. Поэтому Верховный Суд не нашел оснований для взыскания с работодателя более 6,2 млн грн, которых требовал бывший работник.

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