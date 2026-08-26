Владелец Telegram-канала требовал 3500 долларов за удаление компромата на предпринимателя: тот выехал в Германию, готовится экстрадиция
Основателю Telegram-канала, который с 2022 года находится в Германии в качестве беженца, сообщили о подозрении в вымогательстве денег за удаление размещенной ложной информации о руководителе одного из предприятий и его бизнесе.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Национальной полиции Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным следствия, подозреваемый совместно с другими лицами разработал и реализовал схему, в рамках которой через информационные ресурсы и Telegram-канал распространялись ложные и дискредитирующие материалы в отношении физических и юридических лиц, что наносило ущерб их чести, достоинству и деловой репутации. После публикации материалов у потерпевших вымогали деньги за их удаление и прекращение дальнейшего распространения.
Ресурсы имели многотысячную аудиторию, однако не были зарегистрированы как онлайн-СМИ и не внесены в Реестр субъектов в сфере СМИ. Публикации об одном из потерпевших и возглавляемом им предприятии появлялись на этих площадках как минимум с 2018 года.
Конкретный эпизод
В частности, правоохранители расследуют материалы, опубликованные 20 мая 2026 года в отношении ведущей корпорации в сфере охранных услуг и ее генерального директора.
После публикации представителю потерпевшей стороны выдвинули требование перечислить 3500 USDT (криптовалюта) за удаление материалов. Средства поступили на криптокошелек, связанный, по данным следствия, с подозреваемым, после чего публикации удалили из Telegram-канала и веб-ресурса.
Обыск в Берлине
Следствие установило, что подозреваемый гражданин Украины проживает в Берлине — он уехал туда с начала полномасштабного вторжения и получил временную защиту в качестве беженца.
26 августа немецкие полицейские во исполнение запроса украинской стороны провели обыск по месту жительства фигуранта в Берлине.
В ходе обыска были изъяты мобильные телефоны, компьютерная и другая цифровая техника, банковские карты, а также документы и чеки, связанные с криптовалютными операциями и обналичиванием средств на территории стран ЕС. Все изъятые материалы будут переданы правоохранительным органам Украины для дальнейшего расследования.
Подозрение и дальнейшие действия
- Владельцу интернет-ресурса сообщили о подозрении по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Украины — вымогательство. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время правоохранители готовят документы для объявления подозреваемого в международный розыск и его экстрадиции в Украину. Полицейские также устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к администрированию ресурсов, распространению материалов и получению средств, а также проверяют возможные аналогичные эпизоды.
Что известно о ресурсе
- По данным СМИ и, как пишет народный депутат Ярослав Железняк, речь идет о Telegram-канале "ОРД. Криминальный форум". Последняя публикация на нём появилась 25 августа, хотя обычно канал не делал столь длительных пауз между публикациями.
- По данным поисковой системы Google, связанный с каналом сайт ord-ua.club впервые был проиндексирован в марте 2025 года, а указанный в Telegram-канале адрес электронной почты ведёт на этот же ресурс.
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У морды фамилия есть?
Или фамилия такая непристойная ,что ее стесняются опубликовать?
Или фамилия у морды - ЗЕЛЕНСКИЙ ?
Хочется понять - в чем проблема?