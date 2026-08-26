Власник Telegram-каналу вимагав $3500 за видалення компромату на підприємця: він втік до Німеччини, готується екстрадиція
Засновнику Telegram-каналу, який перебуває в Німеччині як біженець із 2022 року, повідомили про підозру у вимаганні коштів за видалення розміщеної неправдивої інформації щодо керівника одного з підприємств і його бізнесу.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Національній поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За даними слідства, підозрюваний спільно з іншими особами розробив та реалізував схему, у межах якої через інформаційні ресурси та Telegram-канал поширювалися неправдиві й дискредитаційні матеріали щодо фізичних та юридичних осіб, що завдавало шкоди їхній честі, гідності та діловій репутації. Після публікації матеріалів у потерпілих вимагали кошти за їх видалення та припинення подальшого поширення.
Ресурси мали багатотисячну аудиторію, однак не були зареєстровані як онлайн-медіа та не внесені до Реєстру суб'єктів у сфері медіа. Публікації щодо одного з потерпілих та очолюваного ним підприємства з'являлися на цих майданчиках щонайменше з 2018 року.
Конкретний епізод
Зокрема, правоохоронці розслідують матеріали, опубліковані 20 травня 2026 року щодо провідної корпорації у сфері охоронних послуг та її генерального директора.
Після публікації представнику потерпілої сторони висунули вимогу передати 3500 USDT (криптовалюта) за видалення матеріалів. Кошти надійшли на криптогаманець, пов'язаний, за даними слідства, із підозрюваним, після чого публікації видалили з Telegram-каналу та вебресурсу.
Обшук у Берліні
Слідство встановило, що підозрюваний громадянин України проживає в Берліні — він виїхав туди з початку повномасштабного вторгнення та отримав тимчасовий захист як біженець.
26 серпня німецькі поліцейські на виконання запиту української сторони провели обшук за місцем проживання фігуранта в Берліні.
Під час обшуку вилучили мобільні телефони, комп'ютерну та іншу цифрову техніку, банківські картки, а також документи й чеки, пов'язані з криптовалютними операціями та обготівкуванням коштів на території країн ЄС. Усі вилучені матеріали передадуть правоохоронним органам України для подальшого дослідження.
Підозра та подальші дії
- Власнику інтернет-ресурсу повідомили про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України — вимагання. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці готують документи для оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та його екстрадиції в Україну. Поліцейські також встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до адміністрування ресурсів, поширення матеріалів та отримання коштів, а також перевіряють можливі аналогічні епізоди.
Що відомо про ресурс
- За даними ЗМІ та як пише нардеп Ярослав Железняк, йдеться про Telegram-канал "ОРД. Криминальный форум". Остання публікація на ньому з'явилася 25 серпня, хоча зазвичай канал не робив настільки тривалих пауз між публікаціями.
- За даними пошукової системи Google, пов'язаний із каналом сайт ord-ua.club уперше проіндексували в березні 2025 року, а вказана в Telegram-каналі електронна пошта веде на цей же ресурс.
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