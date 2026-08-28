Украина призвала Международный союз электросвязи не предоставлять частоты для спутниковой системы РФ "Рассвет" над нашей суверенной территорией, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об официальном обращении в Международный союз электросвязи с требованием не предоставлять частоты для функционирования российской военной спутниковой системы "Рассвет" над суверенной территорией Украины.
Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Контрмеры против системы "Рассвет"
"Сегодня мы официально обратились в Международный союз электросвязи с требованием исключить национальную территорию Украины из объявленных зон обслуживания всех лучей сетей российской военной спутниковой системы "Рассвет" во всех полосах частот.
Соответствующая нота была передана в Бюро радиосвязи МСЭ через наше Постоянное представительство при отделении ООН и других международных организациях в Женеве", - сообщил министр.
Он подчеркнул, что цель использования Россией таких спутников над территорией Украины абсолютно понятна и не имеет никакого отношения к гражданским целям. Зато Москва стремится использовать их для обеспечения своей войны, убийства людей и геноцидных преступлений.
"Призываем всех партнеров поддержать нашу позицию и заблокировать функционирование системы "Рассвет" - не только над суверенной территорией Украины, но и над суверенными территориями других стран.
Мы продолжим продвигать международные дипломатические контрмеры против системы "Рассвет". Благодарим Министерство цифровой трансформации и Украинский государственный центр радиочастот за оперативную координацию этих усилий", - добавил он.
Что этому предшествовало?
Напомним, ранее сообщалось, что РФ активно развертывает собственный аналог Starlink - систему "Рассвет", которая к 2035 году должна насчитывать 924 спутника.
- Президент Владимир Зеленский во время закрытых переговоров в Белом доме 28 июля попросил Дональда Трампа содействовать получению Украиной разрешения от Илона Маска на использование системы Starlink на территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет.
- Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что продолжает переговоры с владельцем компании SpaceX Илоном Маском о возможности использования спутникового интернета Starlink для поражения российских баллистических пусковых установок на территории РФ.
- По данным СМИ, Маск отказывает Украине в использовании Starlink для нанесения ударов по баллистическим установкам РФ.
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