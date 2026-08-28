Украина призвала Международный союз электросвязи не предоставлять частоты для спутниковой системы РФ "Рассвет" над нашей суверенной территорией, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об официальном обращении в Международный союз электросвязи с требованием не предоставлять частоты для функционирования российской военной спутниковой системы "Рассвет" над суверенной территорией Украины.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Контрмеры против системы "Рассвет"

"Сегодня мы официально обратились в Международный союз электросвязи с требованием исключить национальную территорию Украины из объявленных зон обслуживания всех лучей сетей российской военной спутниковой системы "Рассвет" во всех полосах частот.

Соответствующая нота была передана в Бюро радиосвязи МСЭ через наше Постоянное представительство при отделении ООН и других международных организациях в Женеве", - сообщил министр.

Он подчеркнул, что цель использования Россией таких спутников над территорией Украины абсолютно понятна и не имеет никакого отношения к гражданским целям. Зато Москва стремится использовать их для обеспечения своей войны, убийства людей и геноцидных преступлений.

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"Призываем всех партнеров поддержать нашу позицию и заблокировать функционирование системы "Рассвет" - не только над суверенной территорией Украины, но и над суверенными территориями других стран.

Мы продолжим продвигать международные дипломатические контрмеры против системы "Рассвет". Благодарим Министерство цифровой трансформации и Украинский государственный центр радиочастот за оперативную координацию этих усилий", - добавил он.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что РФ активно развертывает собственный аналог Starlink - систему "Рассвет", которая к 2035 году должна насчитывать 924 спутника.