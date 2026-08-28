УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10917 відвідувачів онлайн
Новини Блокування Starlink окупантам
953 7

Україна закликала Міжнародний союз електрозв’язку не надавати частоти для супутникової системи РФ "Рассвет" над нашою суверенною територією, - Сибіга

Україна вимагає не надавати РФ частоти для супутників Рассвет

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про офіційне звернення до Міжнародного союзу електрозвʼязку з вимогою не надавати частоти для функціонування російської військової супутникової системи "Рассвет" над суверенною територією України.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Контрзаходи проти системи "Рассвет"

"Сьогодні ми офіційно звернулися до Міжнародного союзу електрозв'язку з вимогою виключити національну територію України з оголошених зон обслуговування всіх променів мереж російської військової супутникової системи "Рассвет" у всіх смугах частот.

Відповідну ноту було передано до Бюро радіозв'язку МСЕ через наше Постійне представництво при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві", - повідомив міністр.

Він наголосив, що мета використання Росією таких супутників над територією України абсолютно зрозуміла і не має жодного стосунку до цивільних цілей. Натомість Москва прагне використовувати їх для забезпечення своєї війни, вбивства людей та геноцидних злочинів.

Також дивіться: Російські генерали заявили, що Starlink був не потрібен армії РФ: "Он использовался для введения противника в заблуждение". ВIДЕО

"Закликаємо всіх партнерів підтримати нашу позицію та заблокувати функціонування системи "Рассвет" – не лише над сувереною територією України, а й над суверенними територіями інших країн.

Ми продовжимо просувати міжнародні дипломатичні контрзаходи проти системи "Рассвет". Дякуємо Міністерству цифрової трансформації та Українському державному центру радіочастот за оперативну координацію цих зусиль", - додав він.

Також читайте: Росія може за рік створити власний аналог Starlink, - Бровді

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ активно розгортає власний аналог Starlink - систему "Рассвет", яка до 2035 року має налічувати 924 супутники.

  • Президент Володимир Зеленський під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня попросив Дональда Трампа сприяти наданню Україні дозволу від Ілона Маска для використання системи Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.
  • Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що продовжує переговори з власником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо можливості використання супутникового інтернету Starlink для ураження російських балістичних пускових установок на території РФ.
  • За даними ЗМІ, Маск відмовляє Україні у використанні Starlink для ударів по балістичних установках РФ.

Автор: 

росія (47509) Сибіга Андрій (1126) супутниковий зв’язок (9)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 