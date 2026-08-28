Україна закликала Міжнародний союз електрозв’язку не надавати частоти для супутникової системи РФ "Рассвет" над нашою суверенною територією, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про офіційне звернення до Міжнародного союзу електрозвʼязку з вимогою не надавати частоти для функціонування російської військової супутникової системи "Рассвет" над суверенною територією України.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Контрзаходи проти системи "Рассвет"

"Сьогодні ми офіційно звернулися до Міжнародного союзу електрозв'язку з вимогою виключити національну територію України з оголошених зон обслуговування всіх променів мереж російської військової супутникової системи "Рассвет" у всіх смугах частот.

Відповідну ноту було передано до Бюро радіозв'язку МСЕ через наше Постійне представництво при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві", - повідомив міністр.

Він наголосив, що мета використання Росією таких супутників над територією України абсолютно зрозуміла і не має жодного стосунку до цивільних цілей. Натомість Москва прагне використовувати їх для забезпечення своєї війни, вбивства людей та геноцидних злочинів.

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"Закликаємо всіх партнерів підтримати нашу позицію та заблокувати функціонування системи "Рассвет" – не лише над сувереною територією України, а й над суверенними територіями інших країн.

Ми продовжимо просувати міжнародні дипломатичні контрзаходи проти системи "Рассвет". Дякуємо Міністерству цифрової трансформації та Українському державному центру радіочастот за оперативну координацію цих зусиль", - додав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ активно розгортає власний аналог Starlink - систему "Рассвет", яка до 2035 року має налічувати 924 супутники.