Україна закликала Міжнародний союз електрозв’язку не надавати частоти для супутникової системи РФ "Рассвет" над нашою суверенною територією, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про офіційне звернення до Міжнародного союзу електрозвʼязку з вимогою не надавати частоти для функціонування російської військової супутникової системи "Рассвет" над суверенною територією України.
Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Контрзаходи проти системи "Рассвет"
"Сьогодні ми офіційно звернулися до Міжнародного союзу електрозв'язку з вимогою виключити національну територію України з оголошених зон обслуговування всіх променів мереж російської військової супутникової системи "Рассвет" у всіх смугах частот.
Відповідну ноту було передано до Бюро радіозв'язку МСЕ через наше Постійне представництво при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві", - повідомив міністр.
Він наголосив, що мета використання Росією таких супутників над територією України абсолютно зрозуміла і не має жодного стосунку до цивільних цілей. Натомість Москва прагне використовувати їх для забезпечення своєї війни, вбивства людей та геноцидних злочинів.
"Закликаємо всіх партнерів підтримати нашу позицію та заблокувати функціонування системи "Рассвет" – не лише над сувереною територією України, а й над суверенними територіями інших країн.
Ми продовжимо просувати міжнародні дипломатичні контрзаходи проти системи "Рассвет". Дякуємо Міністерству цифрової трансформації та Українському державному центру радіочастот за оперативну координацію цих зусиль", - додав він.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ активно розгортає власний аналог Starlink - систему "Рассвет", яка до 2035 року має налічувати 924 супутники.
- Президент Володимир Зеленський під час закритих переговорів у Білому домі 28 липня попросив Дональда Трампа сприяти наданню Україні дозволу від Ілона Маска для використання системи Starlink на території Росії для ураження пускових установок балістичних ракет.
- Колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що продовжує переговори з власником компанії SpaceX Ілоном Маском щодо можливості використання супутникового інтернету Starlink для ураження російських балістичних пускових установок на території РФ.
- За даними ЗМІ, Маск відмовляє Україні у використанні Starlink для ударів по балістичних установках РФ.
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