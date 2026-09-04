Россия ночью атаковала Ривненскую область: есть сбитые цели, обошлось без пострадавших
Российские оккупанты в ночь на 4 сентября атаковали Ривненскую область.
Об этом сообщил глава ОГА Коваль, передает Цензор.НЕТ.
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"Благодаря профессиональной работе наших сил ПВО удалось уничтожить воздушные цели противника.
По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали", — говорится в сообщении.
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