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Новости Обстрелы Ривненщины
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Россия ночью атаковала Ривненскую область: есть сбитые цели, обошлось без пострадавших

Очередная атака шахидов на Ровенскую область: подробности

Российские оккупанты в ночь на 4 сентября атаковали Ривненскую область.

Об этом сообщил глава ОГА Коваль, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Благодаря профессиональной работе наших сил ПВО удалось уничтожить воздушные цели противника.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали", — говорится в сообщении.

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Что предшествовало?

  • В течение суток российские оккупанты атаковали Кропивницкий и Запорожье.
  • В Одессе рашисты убили человека.
  • В Днепропетровской области в результате вражеского удара погибли двое полицейских.

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