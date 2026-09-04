Росія вночі атакувала Рівненську область: є збиті цілі, минулося без постраждалих
Російські окупанти в ніч на 4 вересня атакували Рівненську область.
Про це повідомив глава ОВА Коваль, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Завдяки професійній роботі наших сил ППО вдалося знешкодити повітряні цілі ворога.
За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
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