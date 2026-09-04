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Новини Обстріли Рівненщини
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Росія вночі атакувала Рівненську область: є збиті цілі, минулося без постраждалих

Чергова атака шахедів на Рівненщину: подробиці

Російські окупанти в ніч на 4 вересня атакували Рівненську область.

Про це повідомив глава ОВА Коваль, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Завдяки професійній роботі наших сил ППО вдалося знешкодити повітряні цілі ворога.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

  • Протягом доби російські окупанти атакували Кропивницький та Запоріжжя.
  • В Одесі рашисти вбили людину.
  • На Дніпропетровщині внаслідок ворожого удару загинули двоє поліцейських.

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