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Новости Похищение Степана Каплунова Конфликт между ГУР и СБУ
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Руководство СБУ и ГУР присутствовало на заседании Комитета ВР. Прецедент необходимо урегулировать, - Фриз

Руководство ГУР и СБУ присутствовало на заседании комитета ВР

На вчерашнем закрытом заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки присутствовало руководство СБУ и ГУР.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила народный депутат фракции "Европейская Солидарность", член Комитета Ирина Фриз.

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Подробности

"По большому счету, доклады содержали ту информацию, которая уже публично появилась в информационном пространстве 3 сентября с разъяснениями и аргументами. Считаю, что Комитету должны быть представлены результаты внутренних расследований после их завершения, а также выводы правоохранительных органов.

Учитывая обстоятельства инцидента, ни один из докладов не может удовлетворить. У нас есть прецедент, который необходимо оперативно и компетентно разрешить, в частности с немедленным внесением необходимых нормативно-правовых изменений, которые исключат повторение подобных ситуаций. Предварительно Комитет готовит по итогам заседания решение. Не думаю, что будут изменения в законодательство. Из того, что известно сейчас, это можно более четко урегулировать подзаконными нормативно-правовыми актами", — отметила парламентарий.

По ее словам, все, кто нарушил уже действующие нормы, должны нести ответственность, иначе это только еще больше осложнит обстоятельства произошедшего.

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Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве

  • Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
  • Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
  • В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.
  • 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.

    СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.

  • В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
  • В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.

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Автор: 

ВР (28388) комитет (569) СБУ (21437) Фриз Ирина (223) ГУР (905)
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Топ комментарии
+4
Поклада звільніть, дурбецала
Для Поклада розчищали шлях до контролю над СБУ, невже в країні нема кому це зрозуміти. ?
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04.09.2026 12:51 Ответить
+3
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04.09.2026 13:04 Ответить
+2
ОМЕЛЬЧЕНКО: Это убийство в ГУР СКРЫЛИ! ВОТ ПОЧЕМУ БУДАНОВ ВОЮЕТ С ПОКЛАДОМ. Всё началось ОЧЕНЬ ДАВНО

https://youtu.be/XJd_BvdMtfE?is=UG4LxDiQns-Q4HIU

https://youtu.be/XJd_BvdMtfE?is=UG4LxDiQns-Q4HIU
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04.09.2026 12:52 Ответить

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