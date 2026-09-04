Руководство СБУ и ГУР присутствовало на заседании Комитета ВР. Прецедент необходимо урегулировать, - Фриз
На вчерашнем закрытом заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки присутствовало руководство СБУ и ГУР.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила народный депутат фракции "Европейская Солидарность", член Комитета Ирина Фриз.
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"По большому счету, доклады содержали ту информацию, которая уже публично появилась в информационном пространстве 3 сентября с разъяснениями и аргументами. Считаю, что Комитету должны быть представлены результаты внутренних расследований после их завершения, а также выводы правоохранительных органов.
Учитывая обстоятельства инцидента, ни один из докладов не может удовлетворить. У нас есть прецедент, который необходимо оперативно и компетентно разрешить, в частности с немедленным внесением необходимых нормативно-правовых изменений, которые исключат повторение подобных ситуаций. Предварительно Комитет готовит по итогам заседания решение. Не думаю, что будут изменения в законодательство. Из того, что известно сейчас, это можно более четко урегулировать подзаконными нормативно-правовыми актами", — отметила парламентарий.
По ее словам, все, кто нарушил уже действующие нормы, должны нести ответственность, иначе это только еще больше осложнит обстоятельства произошедшего.
Перестрелка между СБУ и ГУР в Киеве
- Заместителя командира РДК Степана Каплунова несколько дней назад похитили возле его собственного дома. В Российском добровольческом корпусе заявили, что до сих пор не знают, где он находится.
- Там добавили, что внимательно следят за всем, что происходит.
- В то же время основатель и командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин в комментарии "Суспильному" сказал, что не одобряет решение "Фортуны" обнародовать информацию.
- 2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве.
СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ, и что это как-то связано с исчезновением Каплунова.
- В СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.
- В Службе безопасности заявили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла 2 сентября в Киеве.
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Для Поклада розчищали шлях до контролю над СБУ, невже в країні нема кому це зрозуміти. ?
https://youtu.be/XJd_BvdMtfE?is=UG4LxDiQns-Q4HIU
https://youtu.be/XJd_BvdMtfE?is=UG4LxDiQns-Q4HIU