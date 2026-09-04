Керівництво СБУ та ГУР було на засіданні Комітету ВР. Прецедент необхідно розв’язати, - Фріз

На вчорашньому закритому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони й розвідки було присутнє керівництво СБУ та ГУР.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ повідомила народний депутат фракції "Європейська Солідарність", член Комітету Ірина Фріз.

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Подробиці

"За великим рахунком, доповіді містили ту інформацію, яка вже публічно була в інформаційному просторі третього вересня з розʼясненнями та аргументами. Вважаю, що Комітету мають бути представлені результати внутрішніх розслідувань після їх завершення, а також висновки правоохоронних органів.

З огляду на обставини інциденту, жодна з доповідей не може задовільнити. Маємо прецедент, який необхідно оперативно і компетентно розвʼязати, зокрема із негайним внесенням необхідних нормативно-правових змін, які унеможливлять повторення таких ситуацій. Попередньо Комітет готує за підсумками засідання рішення. Не думаю, що будуть зміни до законодавства. З того, що відомо зараз - це можна більш чітко врегулювати підзаконними нормативно-правовими актами", - зазначила парламентарка.

За її словами, всі, хто порушив вже чинні норми, мають нести відповідальність, інакше, це все просто ще більше ускладнить обставини того, що сталося.

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Стрілянина між СБУ та ГУР в Києві

Заступника командира РДК Степана Каплунова кілька днів тому викрали біля власного будинку. У Російському добровольчому корпусі заявили, що досі не знають, де він перебуває.

Там додали, що уважно стежать за всім, що відбувається.

Водночас засновник і командир Російського добровольчого корпусу Денис Капустін у коментарі Суспільному сказав, що не схвалює рішення Фортуни винести інформацію в публічну площину.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Каплунова.

В СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну.

У Службі безпеки заявили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася 2 вересня в Києві.

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