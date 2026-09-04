Украинца депортировали из Польши после нападения с ножом на соотечественника: ему запретили въезд в Шенген на 5 лет
32-летнего гражданина Украины депортировали из Польши после того, как его заподозрили в нападении с ножом на другого украинца и угрозах убийством. Мужчине также на пять лет запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на польскую пограничную службу, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Карпатского отделения пограничной службы Богумил Стройный.
23 августа мужчину задержала полиция по подозрению в совершении новых преступлений. По данным правоохранителей, в одном из населенных пунктов Сусского повета он нанес серьезное ножевое ранение другому гражданину Украины. Кроме того, подозреваемый отправлял ему SMS с угрозами жизни и здоровью.
25 августа полиция передала украинца пограничникам в Закопаном вместе с ходатайством о его выдворении из страны.
Правоохранители также установили, что у мужчины не было действующего документа, позволяющего ему легально находиться в Польше, а его данные были внесены в список иностранцев, пребывание которых в стране признано нежелательным.
Ранее украинец уже был осужден районным судом в Сухой Бескидской за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без необходимых прав на вождение.
Мужчину доставили в пункт пропуска в Медыке и передали украинской стороне. Одновременно ему установили пятилетний запрет на въезд в Польшу и другие государства Шенгенской зоны.
- Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что гражданина Украины депортировали из Польши после инцидента в варшавском метро, где он бросил рюкзак на рельсы, что привело к эвакуации пассажиров и перебоям в движении поездов.
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