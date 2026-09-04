Українця депортували з Польщі після нападу з ножем на співвітчизника: заборонили в’їзд до Шенгену на 5 років

32-річного громадянина України депортували з Польщі після того, як його запідозрили у нападі з ножем на іншого українця та погрозах убивством. Чоловікові також на п’ять років заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на польську прикордонну службу, про це заявив журналістам речник Карпатського відділення прикордонної служби Богуміл Стройний.

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23 серпня чоловіка затримала поліція за підозрою у вчиненні нових злочинів. За даними правоохоронців, в одному з населених пунктів Суського повіту він завдав серйозного ножового поранення іншому громадянину України. Крім того, підозрюваний надсилав йому SMS із погрозами життю та здоров’ю.

25 серпня поліція передала українця прикордонникам у Закопаному разом із клопотанням про його видворення з країни.

Правоохоронці також встановили, що чоловік не мав чинного документа, який дозволяв би йому легально перебувати в Польщі, а його дані були внесені до переліку іноземців, перебування яких у країні визнано небажаним.

Раніше українець уже отримав обвинувальний вирок районного суду в Сухій Бескидській за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та без необхідного права на керування.

Чоловіка доправили до пункту пропуску в Медиці та передали українській стороні. Одночасно йому встановили п’ятирічну заборону на в’їзд до Польщі та інших держав Шенгенської зони.

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