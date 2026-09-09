Пропускные операции в пункте пропуска "Старокозаче" после атаки РФ возобновили, - ГПСУ
Работа пункта пропуска "Старокозаче" в Одесской области возобновлена после вражеской атаки. В ГПСУ сообщили, что пропускные операции через пункт возобновлены.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Пропускные операции в пункте пропуска "Старокозаче" после вражеской атаки возобновлены", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по КПП "Орловка" в Одесской области: пункт пропуска приостановил работу из-за повреждений.
- Также враг нанес удар по пункту пропуска "Старокозаче" на границе с Молдовой.
- В ГПСУ сообщили, что РФ в последнее время атаковала 5 пунктов пропуска на границе с Молдовой и Румынией.
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