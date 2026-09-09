Пропускні операції в пункті "Старокозаче" поновили після атаки РФ, - ДПСУ

Роботу пункту пропуску "Старокозаче" на Одещині відновили після ворожої атаки. У ДПСУ зазначили, що пропускні операції через пункт поновлено.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Пропускні операції в пункті пропуску "Старокозаче", після ворожої атаки, поновлено", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по ПП "Орлівка" на Одещині: пункт пропуску призупиняв роботу через пошкодження.

Також ворог ударив по пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.

У ДПСУ розповіли, що РФ останнім часом атакувала 5 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою і Румунією.

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