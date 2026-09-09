Пропускні операції в пункті "Старокозаче" поновили після атаки РФ, - ДПСУ
Роботу пункту пропуску "Старокозаче" на Одещині відновили після ворожої атаки. У ДПСУ зазначили, що пропускні операції через пункт поновлено.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Пропускні операції в пункті пропуску "Старокозаче", після ворожої атаки, поновлено", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль