ЕС не собирается требовать от Украины мобилизации женщин. Это российский фейк, - Кубилюс
В ЕС опровергли ложные утверждения российской разведки о том, что Европейский Союз якобы требует от Украины начать мобилизацию женщин.
Об этом еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
ЕС опроверг фейк россиян
"На данный момент у меня нет такой информации. Я бы сказал, что было бы странно, если бы Европа пыталась указывать украинцам, как проводить мобилизацию, в частности - мобилизацию женщин", - заверил Кубилюс.
Он добавил, что "его не удивляет" то, что такие заявления исходят из Кремля.
Что заявляли в РФ?
Накануне Служба внешней разведки России без каких-либо доказательств заявила, что Еврокомиссия якобы требует от Киева начать мобилизацию женщин.
Российская спецслужба также приписала верховному представителю ЕС Кае Каллас слова о том, что это якобы стало бы шагом в правильном направлении.
Что этому предшествовало?
- Ранее бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинских женщин следует мобилизовать в армию, поскольку они воюют так же хорошо, как и мужчины.
- До этого экс-министр обороны Украины Резников заявил, что Украине следует перенять опыт Израиля и мобилизовать женщин.
- В Верховной Раде опровергли слухи о возможной мобилизации женщин в Украине и заявили, что каких-либо законодательных инициатив или обсуждений по этому вопросу пока нет.
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