ЕС не собирается требовать от Украины мобилизации женщин. Это российский фейк, - Кубилюс

В ЕС опровергли ложные утверждения российской разведки о том, что Европейский Союз якобы требует от Украины начать мобилизацию женщин.

Об этом еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

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ЕС опроверг фейк россиян

"На данный момент у меня нет такой информации. Я бы сказал, что было бы странно, если бы Европа пыталась указывать украинцам, как проводить мобилизацию, в частности - мобилизацию женщин", - заверил Кубилюс.

Он добавил, что "его не удивляет" то, что такие заявления исходят из Кремля.

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Что заявляли в РФ?

Накануне Служба внешней разведки России без каких-либо доказательств заявила, что Еврокомиссия якобы требует от Киева начать мобилизацию женщин.

Российская спецслужба также приписала верховному представителю ЕС Кае Каллас слова о том, что это якобы стало бы шагом в правильном направлении.

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Что этому предшествовало?

Ранее бывший спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что украинских женщин следует мобилизовать в армию, поскольку они воюют так же хорошо, как и мужчины.

До этого экс-министр обороны Украины Резников заявил, что Украине следует перенять опыт Израиля и мобилизовать женщин.

В Верховной Раде опровергли слухи о возможной мобилизации женщин в Украине и заявили, что каких-либо законодательных инициатив или обсуждений по этому вопросу пока нет.

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