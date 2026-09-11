ЄС не збирається вимагати від України мобілізації жінок. Це російський фейк, - Кубілюс

У ЄС відкинули неправдиві твердження російської розвідки про те, що Європейський Союз нібито вимагає від України розпочати мобілізацію жінок.

Про це єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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ЄС заперечив фейк росіян

"Наразі я не маю такої інформації. Я б сказав, що було б дивно, якби Європа намагалася вказувати українцям, як проводити мобілізацію, зокрема мобілізацію жінок", — запевнив Кубілюс.

Він додав, що "його не дивує" те, що такі твердження надходять із Кремля.

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Що заявляли у РФ?

Напередодні Служба зовнішньої розвідки Росії без жодних доказів заявила, що Єврокомісія нібито вимагає від Києва розпочати мобілізацію жінок.

Російська спецслужба також приписала високій представниці ЄС Каї Каллас слова про те, що це буцімто стало б кроком у правильному напрямку.

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Що передувало?

Раніше колишній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що українських жінок слід мобілізувати до армії, оскільки вони воюють так само добре, як і чоловіки.

Перед цим ексміністр оборони України Резніков заявив, що Україна має перейняти досвід Ізраїлю та мобілізувати жінок.

У Верховній Раді спростували чутки про можливу мобілізацію жінок в Україні та заявили, що жодних законодавчих ініціатив чи обговорень щодо цього питання наразі немає.

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