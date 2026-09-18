ИКАО официально ответила на письмо Украины относительно рисков полетов в воздушном пространстве РФ, - Сибига
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) официально ответила на письмо Украины.
Об этом сообщилминистр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Украина настроена сохранять мир в воздушном пространстве
"Мы благодарны за реакцию на наш призыв и доведение до всех государств-членов четкой позиции относительно рисков продолжения полетов в воздушном пространстве России", - отметил министр.
Подчеркивается, что Украина как государство-член подтверждает свою приверженность защите гражданской авиации. Более того, именно этим с начала полномасштабного вторжения России занимаются Силы обороны Украины, перехватывая российские дроны и ракеты.
"Это смертоносное оружие угрожает жизни наших людей, а также воздушному пространству соседних государств, а теперь его действие выходит далеко за пределы Украины и регулярно нарушает воздушное движение в странах НАТО. Украина настроена и в дальнейшем сохранять мир как в воздухе, так и во всех других сферах. Россия — нет", — добавил Сибига.
Сознательный террор РФ
Также глава МИД отметил, что Россия сознательно терроризирует воздушное пространство и гражданское население Украины и других государств, регулярно нанося ракетные удары и осуществляя атаки с применением дронов.
"Защита гражданской авиации и обеспечение безопасности воздушного пространства должны оставаться общей ответственностью. Международные авиакомпании, страховщики и другие представители авиационной отрасли должны серьезно относиться к этим угрозам и действовать соответственно — прекратить деятельность в России", — подытожил Сибига.
Что этому предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к авиакомпаниям, страховщикам и всем, кто использует ключевые российские аэропорты. Он заявил, что воздушное пространство России станет опасным для гражданских полетов и "российское небо де-факто будет закрываться".
- Диктатор Путин назвал это заявление "просто заявкой на государственный терроризм".
- Украина официально сообщила ИКАО об опасности полетов в воздушном пространстве России и призвала авиакомпании проявлять осторожность.
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