ICAO офіційно відповіла на лист України щодо ризиків польотів у повітряному просторі РФ, - Сибіга

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) офіційно відповіла на лист України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Україна налаштована зберігати мир як у повітрі

"Ми вдячні за реакцію на наш заклик та донесення до всіх держав-членів чіткої позиції щодо ризиків продовження польотів у повітряному просторі Росії", - зазначив міністр.

Наголошується, що Україна як держава-член підтверджує свою відданість захисту цивільної авіації. Більше того, саме цим із початку повномасштабного вторгнення Росії займаються Сили оборони України, перехоплюючи російські дрони та ракети.

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"Ця смертоносна зброя загрожує життю наших людей, а також повітряному простору сусідніх держав, а тепер її дія виходить далеко за межі України та регулярно порушує повітряний рух у країнах НАТО. Україна налаштована й надалі зберігати мир як у повітрі, так і в усіх інших сферах. Росія – ні", - додав Сибіга.

Свідомий терор РФ

Також глава МЗС зауважив, що Росія свідомо тероризує повітряний простір та цивільне населення України й інших держав, регулярно завдаючи ракетних ударів і здійснюючи атаки із застосуванням дронів.

"Захист цивільної авіації та забезпечення безпеки повітряного простору мають залишатися спільною відповідальністю. Міжнародні авіакомпанії, страховики та інші представники авіаційної галузі мають серйозно ставитися до цих загроз і діяти відповідно – припинити діяльність у Росії", - підсумував Сибіга.

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