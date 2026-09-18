Разрушенные мосты, обрушенные подъезды и выжженные кварталы: кадры из прифронтовой Дружковки. ВИДЕО

Находящаяся в прифронтовой зоне Дружковка в Донецкой области подвергается колоссальным разрушениям в результате ежедневных террористических атак российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео, снятое с камер аэроразведчиков пограничного подразделения "Феникс", которые зафиксировали последствия вражеских ударов с воздуха.

Российские войска безжалостно обстреливают город управляемыми авиабомбами и тяжелой артиллерией, а также выжигают его с помощью беспилотников, стремясь полностью стереть населенный пункт с лица земли.

На кадрах аэроразведки запечатлена ужасающая картина: разрушенные жилые кварталы, разрушенные мосты, обрушенные подъезды многоэтажек и выгоревшие изнутри квартиры.

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