УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17401 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 542 7

Зруйновані мости, обвалені під’їзди та випалені квартали: кадри прифронтової Дружківки. ВIДЕО

Прифронтова Дружківка на Донеччині зазнає колосальних руйнувань унаслідок щоденних терористичних атак російських загарбників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено відео з об’єктивів аеророзвідників прикордонного підрозділу "Фенікс", які зафіксували наслідки ворожих ударів з повітря.

Російські війська нещадно б’ють по місту керованими авіабомбами та важкою артилерією, а також випалюють його за допомогою безпілотників, прагнучи повністю стерти населений пункт з лиця землі.

На кадрах аеророзвідки зафіксовано жахливу картину: понівечені житлові квартали, зруйновані мости, обвалені під’їзди багатоповерхівок та вигорілі зсередини квартири. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Читайте: Медиків із Дружківки перевели до Краматорська та Слов’янська через російські обстріли

Читайте: 100% багатоповерхівок пошкоджені: у Дружківці зупинили надання послуг з утримання будинків

Автор: 

армія рф (22385) ДПСУ Держприкордонслужба (6483) Донецька область (11837) воєнні злочини (2057) Краматорський район (1513) Дружківка (207)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 