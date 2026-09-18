Зруйновані мости, обвалені під’їзди та випалені квартали: кадри прифронтової Дружківки. ВIДЕО
Прифронтова Дружківка на Донеччині зазнає колосальних руйнувань унаслідок щоденних терористичних атак російських загарбників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено відео з об’єктивів аеророзвідників прикордонного підрозділу "Фенікс", які зафіксували наслідки ворожих ударів з повітря.
Російські війська нещадно б’ють по місту керованими авіабомбами та важкою артилерією, а також випалюють його за допомогою безпілотників, прагнучи повністю стерти населений пункт з лиця землі.
На кадрах аеророзвідки зафіксовано жахливу картину: понівечені житлові квартали, зруйновані мости, обвалені під’їзди багатоповерхівок та вигорілі зсередини квартири.
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