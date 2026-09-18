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Новости Прослушка в кабинете Садового
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В служебном автомобиле мэра Львова Садового обнаружили "прослушку"

В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили прослушивающее устройство.

Соответствующее видео глава города опубликовал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Снова нашли устройство, похожее на прослушивающее. На этот раз в служебном автомобиле.

О находке уже сообщили в правоохранительные органы", - отметил он.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 17 сентября 2025 года Андрей Садовый заявил, что обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство.

До обнаружения прослушивающего устройства в его кабинете проходили встречи с премьер-министром Юлией Свириденко, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и иностранными делегациями.

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Автор: 

Львов (4859) прослушка (360) Садовый Андрей (637) Львовская область (3403) Львовский район (332)
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Топ комментарии
+7
А їздив в би в марщрутці по Лекарт або пенсійному, то такого б не трапилось.
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18.09.2026 15:37 Ответить
+5
а що він приховує від простого народу?
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18.09.2026 15:34 Ответить
+4
НАБУ? - БО ГОЛОВНИЙ РІШАЛА ЛЬВОВУ , а КАНАЛ 24 - канал його дружини працює в одному ритмі з Єдиним Марафоном
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18.09.2026 15:39 Ответить

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