В служебном автомобиле мэра Львова Садового обнаружили "прослушку"
В автомобиле мэра Львова Андрея Садового обнаружили прослушивающее устройство.
Соответствующее видео глава города опубликовал в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Снова нашли устройство, похожее на прослушивающее. На этот раз в служебном автомобиле.
О находке уже сообщили в правоохранительные органы", - отметил он.
Что этому предшествовало?
Напомним, 17 сентября 2025 года Андрей Садовый заявил, что обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство.
До обнаружения прослушивающего устройства в его кабинете проходили встречи с премьер-министром Юлией Свириденко, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и иностранными делегациями.
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