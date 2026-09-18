У службовому авто мера Львова Садового знайшли "прослушку". ВIДЕО
В автомобілі мера Львова Андрія Садового виявили прослуховуючий пристрій.
Відповідне відео очільник міста оприлюднив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Знову знайшли пристрій, схожий на прослуховуючий. Цього разу у службовому автомобілі.
Про знахідку вже повідомив правоохоронні органи", - зазначив він.
Що передувало?
Нагадаємо, 17 вересня 2025 року Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій.
Перед виявленням пристрою для прослуховування у його кабінеті проходили зустрічі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та іноземними делегаціями.
Топ коментарі
+7 Henri Lacosta
показати весь коментар18.09.2026 15:37 Відповісти Посилання
+6 Сергій Осіпчук
показати весь коментар18.09.2026 15:34 Відповісти Посилання
+5 vv vv #539578
показати весь коментар18.09.2026 15:36 Відповісти Посилання
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