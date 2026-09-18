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Новини Прослушка у кабінеті Садового
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У службовому авто мера Львова Садового знайшли "прослушку". ВIДЕО

В автомобілі мера Львова Андрія Садового виявили прослуховуючий пристрій.

Відповідне відео очільник міста оприлюднив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Знову знайшли пристрій, схожий на прослуховуючий. Цього разу у службовому автомобілі.

Про знахідку вже повідомив правоохоронні органи", - зазначив він.

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Що передувало?

Нагадаємо, 17 вересня 2025 року Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій.

Перед виявленням пристрою для прослуховування у його кабінеті проходили зустрічі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та іноземними делегаціями.

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Автор: 

Львів (2545) прослуховування (207) Садовий Андрій (481) Львівська область (2702) Львівський район (347)
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Топ коментарі
+7
А їздив в би в марщрутці по Лекарт або пенсійному, то такого б не трапилось.
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18.09.2026 15:37 Відповісти
+6
а що він приховує від простого народу?
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18.09.2026 15:34 Відповісти
+5
Війна гівна з сечею мабуть.
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18.09.2026 15:36 Відповісти

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