Зеленский анонсировал обновление Медицинских сил ВСУ и новые дальнобойные операции

Президент Украины сообщил о подготовке решений по обновлению подходов к управлению и системы реагирования в Командовании медицинских сил ВСУ после смены руководства. Также согласованы новые дальнобойные операции в ответ на российские удары и определены дальнейшие приоритеты действий на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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В Медицинских силах ВСУ готовят обновление управленческих подходов

Были заслушаны доклады министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

"Готовятся решения, которые должны обновить управленческие подходы и систему реагирования на вызовы в командовании Медицинских сил ВСУ после смены руководства. Главное — максимально масштабировать успешные практики, применяемые в боевых бригадах и во всех эффективных патронатных службах бригад. Расширение успешного опыта Сил обороны – это приоритет для командующих всех уровней", – сообщил президент.

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Обновят подходы к службе иностранных добровольцев

"Обсудили также обновление нормативной базы и подходов к привлечению иностранных добровольцев для службы в Силах обороны Украины. Каждый, кто считает, что защита независимости Украины имеет глобальное значение, должен получить надлежащую возможность проявить себя и соответствующее уважение. Благодарен всем иностранным добровольцам, которые уже внесли весомый вклад в защиту Украины, нашей независимости, права нашего народа жить так, как это должно быть в суверенном государстве", — отметил президент.

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Украина готовит новые удары на большие расстояния в ответ на удары РФ

Одобрил также новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Готовим расширение наших дальнобойных возможностей.

Разработчики создают средства противодействия реактивным "шахедам"

Хочу также отдельно поблагодарить всех наших разработчиков и производителей оружия, всех инженеров и привлеченных экспертов, которые буквально круглосуточно работают над созданием средств противодействия реактивным "шахедам". Уже есть несколько разработок, которые доказали свою эффективность реальным применением и сбиванием реактивных "шахедов". Работаем над тем, чтобы обеспечить системное применение, постоянную эффективность при сбивании и необходимое массовое производство.

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"Определили с Главнокомандующим ВСУ и дальнейшие приоритеты активных действий на фронте. Слава Украине!", — добавил президент.