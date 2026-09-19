Зеленський анонсував оновлення Медичних сил ЗСУ та нові далекобійні операції

Президент України повідомив про підготовку рішень щодо оновлення управлінських підходів і системи реагування у Командуванні Медичних сил ЗСУ після зміни керівництва. Також погоджено нові далекобійні операції у відповідь на російські удари та визначено подальші пріоритети дій на фронті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У Медичних силах ЗСУ готують оновлення управлінських підходів

Були доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Готуються рішення, які мають оновити управлінські підходи та систему реагування на виклики в командуванні Медичних сил ЗСУ після зміни керівництва. Головне – максимально масштабувати успішні практики, які застосовуються в бойових бригадах та в усіх ефективних патронатних службах бригад. Масштабування успішного досвіду Сил оборони – це пріоритет для командувачів усіх рівнів", - повідомив президент.

Також читайте: Уряд підтримав створення у складі Національної гвардії Центру рекрутингу іноземних добровольців, - Корецький

Оновлять підходи до служби іноземних добровольців

"Обговорили також оновлення нормативної бази і підходів до залучення іноземних добровольців для служби в Силах оборони України. Кожен, хто відчуває, що наш захист незалежності України має глобальне значення, повинен отримати належну можливість проявити себе та відповідну шану. Вдячний усім іноземним добровольцям, які вже вагомо долучились до захисту України, нашої незалежності, права нашого народу жити так, як це має бути у суверенній державі", - зауважив президент.

Читайте: Удари по території РФ триватимуть, часи дипломатичного романтизму минули, - Буданов

Україна готує нові далекобійні операції у відповідь на удари РФ

Погодив і нові далекобійні операції у відповідь на російські удари. Готуємо розширення наших далекобійних можливостей.

Розробники створюють засоби протидії реактивним "шахедам"

Хочу й окремо подякувати всім нашим розробникам та виробникам зброї, усім інженерам та залученим експертам, які буквально цілодобово працюють для створення протидії реактивним "шахедам". Вже є кілька розробок, які довели свою ефективність реальним застосуванням і збиттям реактивних "шахедів". Працюємо, щоб забезпечити системне застосування, постійну ефективність у збиттях і необхідне масове виробництво.

Читайте: Зеленський призначив Костянтина Гуменюка новим командувачем Медичних сил ЗСУ

"Визначили з Головнокомандувачем ЗСУ і подальші пріоритети активних дій на фронті. Слава Україні!", - додав президент.