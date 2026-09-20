В доме экс-командира 155-й бригады Лучанова на Киевщине произошел пожар, перед этим были слышны взрывы. ФОТО

В селе Калиновка Киевской области, где ранее были убиты братья Мосейчуки, загорелся дом семьи бывшего командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова. Перед этим местные жители услышали три взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказали жители села.

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Днем 19 сентября в селе заметили жену Лучанова - Дарью с двумя детьми. Уже после того, как родственники Лучанова уехали, вечером в селе раздались взрывы.

"Они установили какие-то растяжки или что-то в этом роде. Думали, что никто не увидит, что взрывалось три раза. Было три взрыва, как будто поставили на таймер. На третьем - в окне начало гореть. Думали, что сожгут дом и переложат ответственность на село, что жители подожгли им дом", - рассказала hromadske родственница убитых братьев Мосейчуков.

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Пожарные, прибывшие на место, отметили, что причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке. Пожар потушили, он не распространился на остальную часть дома.

Фото: hromadske

Фото: hromadske

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Что предшествовало