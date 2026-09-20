В доме экс-командира 155-й бригады Лучанова на Киевщине произошел пожар, перед этим были слышны взрывы. ФОТО
В селе Калиновка Киевской области, где ранее были убиты братья Мосейчуки, загорелся дом семьи бывшего командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова. Перед этим местные жители услышали три взрыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказали жители села.
Днем 19 сентября в селе заметили жену Лучанова - Дарью с двумя детьми. Уже после того, как родственники Лучанова уехали, вечером в селе раздались взрывы.
"Они установили какие-то растяжки или что-то в этом роде. Думали, что никто не увидит, что взрывалось три раза. Было три взрыва, как будто поставили на таймер. На третьем - в окне начало гореть. Думали, что сожгут дом и переложат ответственность на село, что жители подожгли им дом", - рассказала hromadske родственница убитых братьев Мосейчуков.
Пожарные, прибывшие на место, отметили, что причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке. Пожар потушили, он не распространился на остальную часть дома.
Что предшествовало
- В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
- Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых - командир батальона.
- Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
- По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
- По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин - Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
- В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
- Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.
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