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Новости Похищение и убийство двух гражданских бойцами 155-й ОМБр
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В доме экс-командира 155-й бригады Лучанова на Киевщине произошел пожар, перед этим были слышны взрывы. ФОТО

В селе Калиновка Киевской области, где ранее были убиты братья Мосейчуки, загорелся дом семьи бывшего командира 155-й механизированной бригады Станислава Лучанова. Перед этим местные жители услышали три взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом hromadske рассказали жители села.

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Днем 19 сентября в селе заметили жену Лучанова - Дарью с двумя детьми. Уже после того, как родственники Лучанова уехали, вечером в селе раздались взрывы.

"Они установили какие-то растяжки или что-то в этом роде. Думали, что никто не увидит, что взрывалось три раза. Было три взрыва, как будто поставили на таймер. На третьем - в окне начало гореть. Думали, что сожгут дом и переложат ответственность на село, что жители подожгли им дом", - рассказала hromadske родственница убитых братьев Мосейчуков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-комбрига 155 ОМБр Лучанова отправлен под стражу по делу об убийстве братьев Мосейчуков

Пожарные, прибывшие на место, отметили, что причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке. Пожар потушили, он не распространился на остальную часть дома.

В Киевской области горел дом экс-командира 155-й бригады Лучанова
Фото: hromadske
В Киевской области горел дом экс-командира 155-й бригады Лучанова
Фото: hromadske

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Что предшествовало

  • В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.
  • Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых - командир батальона.
  • Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.
  • По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.
  • По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин - Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.
  • В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.
  • Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

Автор: 

пожар (6303) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (94) Лучанов Станислав (17)
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Топ комментарии
+7
не пережили «народної любові» ,який з нього "командир" якщо не передбачив наслідків того,яка реакція буде на дії його "бичків",звичайні бандити низької ланки,де IQ нижчий за рівень алкоголя в крові....
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20.09.2026 09:43 Ответить
+3
Коротке (триразове) замикання.🤷‍♂️
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20.09.2026 09:42 Ответить
+3
Згоріла вся бібліотека. Дві книжки. Друга була навіть не розмальована...
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20.09.2026 10:07 Ответить

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