У будинку екскомандира 155-ї бригади Лучанова на Київщині сталася пожежа, перед цим чули вибухи. ФОТО

У селі Калинівка на Київщині, де раніше були вбиті брати Мосейчуки, загорівся будинок родини екскомандира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова.Перед цим місцеві чули три вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіли жителі села.

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Удень 19 вересня у селі помітили дружину Лучанова — Дарину з двома дітьми. Уже після того, як родичі Лучанова поїхали, увечері у селі почули вибухи.

"Вони понаставляли якихось розтяжок чи що. Думали, що ніхто не побачить, що вибухало три рази. Було три вибухи, наче поставили на таймер. На третій — почало у вікні палахкотіть. Думали, що спалять хату та перекинуть відповідальність на село, що мешканці підпалили їм хату", — розповіла hromadske родичка вбитих братів Мосейчуків.

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Пожежники, які прибули на місце, зазначили, що причиною займання могло стати замикання проводки. Пожежу загасили, вона не поширилася на решту будинку.

Фото: hromadske

Фото: hromadske

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