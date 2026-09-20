У будинку екскомандира 155-ї бригади Лучанова на Київщині сталася пожежа, перед цим чули вибухи. ФОТО
У селі Калинівка на Київщині, де раніше були вбиті брати Мосейчуки, загорівся будинок родини екскомандира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова.Перед цим місцеві чули три вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіли жителі села.
Удень 19 вересня у селі помітили дружину Лучанова — Дарину з двома дітьми. Уже після того, як родичі Лучанова поїхали, увечері у селі почули вибухи.
"Вони понаставляли якихось розтяжок чи що. Думали, що ніхто не побачить, що вибухало три рази. Було три вибухи, наче поставили на таймер. На третій — почало у вікні палахкотіть. Думали, що спалять хату та перекинуть відповідальність на село, що мешканці підпалили їм хату", — розповіла hromadske родичка вбитих братів Мосейчуків.
Пожежники, які прибули на місце, зазначили, що причиною займання могло стати замикання проводки. Пожежу загасили, вона не поширилася на решту будинку.
Що передувало
- У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
- Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
- Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
- За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
- За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
- В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.
- Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль