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Новини Викрадення та вбивство двох цивільних бійцями 155-ї ОМБр
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У будинку екскомандира 155-ї бригади Лучанова на Київщині сталася пожежа, перед цим чули вибухи. ФОТО

У селі Калинівка на Київщині, де раніше були вбиті брати Мосейчуки, загорівся будинок родини екскомандира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова.Перед цим місцеві чули три вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіли жителі села.

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Удень 19 вересня у селі помітили дружину Лучанова — Дарину з двома дітьми. Уже після того, як родичі Лучанова поїхали, увечері у селі почули вибухи.

"Вони понаставляли якихось розтяжок чи що. Думали, що ніхто не побачить, що вибухало три рази. Було три вибухи, наче поставили на таймер. На третій — почало у вікні палахкотіть. Думали, що спалять хату та перекинуть відповідальність на село, що мешканці підпалили їм хату", — розповіла hromadske родичка вбитих братів Мосейчуків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскомбрига 155 ОМБр Лучанова відправили під варту у справі про вбивство братів Мосейчуків

Пожежники, які прибули на місце, зазначили, що причиною займання могло стати замикання проводки. Пожежу загасили, вона не поширилася на решту будинку.

На Київщині горів будинок екскомандира 155-ї бригади Лучанова
Фото: hromadske
На Київщині горів будинок екскомандира 155-ї бригади Лучанова
Фото: hromadske

Також читайте: Полковник Андрій Крока став новим командиром 155-ї ОМБр замість арештованого Лучанова

Що передувало

  • У суботу, 11 липня, низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як дев'ятьох військовослужбовців бригади затримали за підозрою у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області.
  • Джерела Громадського у правоохоронних органах повідомили, що у справі затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї бригади, серед яких командир батальйону.
  • Поліція Київської області не прокоментувала це на прохання ЗМІ. Лучанов не відповів на дзвінки журналістів.
  • За даними джерел "Української правди" в правоохоронних органах, йдеться не лише про викрадення людей, а й їхнє вбивство. На ґрунті побутового конфлікту комбриг наказав підлеглим викрасти на Київщині двох цивільних осіб, яких потім вивезли до Полтавської області та вбили.
  • За даними джерел ZN.UA, версія слідства полягає у тому, що дружину Лучанова образили невідомі, після чого комбриг дав команду восьми підпорядкованим бійцям покарати винних. Вони викрали двох чоловіків – Максима М. та Романа М., мешканців села Калинівка Білоцерківського району, та розправилися з ними.
  • В ОК "Північ" підтвердили поширювану ЗМІ інформацію про розшук командира 155-ї окремої механізованої бригади (в/ч А5001) Станіслава Лучанова.
  • Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ та усім встановленим на цей час учасникам злочину повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві двох цивільних громадян на території Київської області.

Автор: 

пожежа (4502) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (106) Лучанов Станіслав (19)
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Топ коментарі
+11
не пережили «народної любові» ,який з нього "командир" якщо не передбачив наслідків того,яка реакція буде на дії його "бичків",звичайні бандити низької ланки,де IQ нижчий за рівень алкоголя в крові....
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20.09.2026 09:43 Відповісти
+9
Коротке (триразове) замикання.🤷‍♂️
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20.09.2026 09:42 Відповісти
+8
Згоріла вся бібліотека. Дві книжки. Друга була навіть не розмальована...
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20.09.2026 10:07 Відповісти

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