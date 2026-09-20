Турция направила Украине и РФ предложение о заключении зернового соглашения и ждет ответа, - Фидан

В Турции заявили, что направили Украине и России предложение по деэскалации ситуации в Чёрном море и заключению зернового соглашения.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью NTV, передает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас кажется несколько сложным достичь долгосрочного результата. Будем ли мы продолжать войну, разрушительный характер которой все стороны достаточно осознают и которая сейчас постепенно затихает, или найдем разумный компромисс и скажем: давайте больше не уничтожать друг друга? Мы направили предложение обеим сторонам и ждем ответа. Мы видим, что если зерно, собранное с полей, не поступит на мировые рынки, во многих странах возникнут проблемы с продовольственной безопасностью", - рассказал Фидан.

Министр напомнил, что несколько лет назад было заключено соглашение, которое впоследствии было нарушено, но, несмотря на это, существовала фактически функционирующая система - стороны не вмешивались.

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"Однако сейчас они активно вмешиваются в дела друг друга. В частности, они атакуют порты и все виды морской деятельности… Честно говоря, мы пытаемся довести это дело до логического завершения. В данном случае трудно согласовать позиции сторон, опираясь на уроки, извлеченные в ходе реализации предыдущего соглашения", – отметил Фидан.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Турция призвала Украину и Россию обеспечить безопасность гражданского судоходства в Чёрном море после атаки беспилотника вблизи российского порта Новороссийск, в результате которой было повреждено турецкое грузовое судно, а трое членов экипажа получили тяжёлые ранения.

Также сообщалось, что глава МИД Турции Хакан Фидан обратился к России и Украине с призывом ввести мораторий на атаки по торговым судам в Черном море.

29 августа сообщалось, что посла Украины в Турции Наримана Джеляла вызвали в турецкое МИД после атак у российского побережья Черного моря на два судна, эксплуатируемых турецкими компаниями.

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