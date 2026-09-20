Туреччина надіслала Україні та РФ пропозицію щодо зернової угоди і чекає на відповідь, - Фідан

У Туреччині заявили, що надіслали Україні та Росії пропозицію щодо деескалації ситуації в Чорному морі та зернової угоди.

Про це сказав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв’ю NTV, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Наразі видається дещо складним досягти тривалого результату. Чи ми продовжимо війну, руйнівний характер якої всі сторони достатньо усвідомлюють і яка зараз поступово згасає, чи ми знайдемо розумний компроміс і скажемо, що давайте більше не знищувати одне одного? Ми надіслали пропозицію обом сторонам і чекаємо на відповідь. Ми бачимо, що якщо зерно, зібране з полів, не потрапить на світові ринки, у багатьох країнах виникнуть проблеми з продовольчою безпекою", – розповів Фідан.

Міністр нагадав, кілька років тому було укладено угоду, яка згодом була порушена, але, попри це, існувала фактична система, що функціонувала - сторони не втручалися.

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"Однак зараз вони активно втручаються одна в справу іншої. Вони, зокрема, атакують порти та всі види морської діяльності… Чесно кажучи, ми намагаємося довести цю справу до логічного завершення. У цьому випадку важко узгодити позиції сторін, спираючись на уроки, отримані під час реалізації попередньої угоди", – зазначив Фідан.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Туреччина закликала Україну та Росію забезпечити безпеку цивільного судноплавства в Чорному морі після атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ, унаслідок якої було пошкоджено турецьке вантажне судно, а троє членів екіпажу зазнали тяжких поранень.

Також повідомлялося, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан звернувся до Росії та України із закликом запровадити мораторій на атаки по торгових суднах у Чорному морі.

29 серпня повідомлялося, що посла України в Туреччині Нарімана Джеляла викликали до турецького МЗС після атак біля російського узбережжя Чорного моря на два судна, які експлуатують компанії з Туреччини.

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