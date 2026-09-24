Во время атаки РФ на Киев в укрытии умер 65-летний мужчина: "Сердце не выдержало стресса". ФОТО

Во время российской ракетной атаки на Киев в ночь на 24 сентября в одном из подземных переходов Соломенского района умер 65-летний мужчина. Мужчина жил один и при каждом обстреле укрывался.

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Свидетелем смерти стал журналист издания Денис Булавин. По его словам, мужчина пришел в подземный переход со своим креслом. Через несколько минут он потерял сознание и начал задыхаться, а его лицо посинело. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

"Когда он потерял сознание, у него из рук выпал телефон. На экране был мониторинг, что и куда летит",— написал в соцсетях Булавин.

О его смерти сообщали в КГВА.

Фото: hromadske

Фото: hromadske

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Подробнее о погибшем

Погибшим оказался 65-летний Виктор Ерко, уроженец Черниговской области. Как рассказала его дочь Анна Венедиктова, мужчина всю жизнь проработал в сфере строительства. Выйдя на пенсию, он все равно продолжил работать.

"Лучший папа и дедушка. Как он был счастлив, когда у него родился внук. Постоянно приезжал к нам и привозил целые мешки с подарками. До 3 лет мой сын знал своего дедушку, но с началом полномасштабной войны нам пришлось уехать, поэтому не виделись почти 5 лет", — говорит дочь.

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Дочь, которая после полномасштабного вторжения России покинула Украину, ежедневно переписывалась с отцом. Сегодня женщина узнала, что он умер. Ей лишь сообщили, что это произошло в подземном переходе, а подробности она увидела в новостях.

"Его сердце не выдержало этого стресса. Он жил один и каждый раз ходил в укрытие. Но, к сожалению, это его не спасло. Мы его очень любим. Его внук Марк больше никогда не обнимет своего дедушку", – говорит Анна.

У него остались двое детей и двое внуков.

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Обстрел Киева 24 сентября