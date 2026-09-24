Під час атаки РФ на Київ в укритті помер 65-річний чоловік: "Серце не витримало стресу". ФОТО
Під час російської балістичної атаки на Київ у ніч на 24 вересня в одному з підземних переходів Соломʼянського району помер 65-річний чоловік. Чоловік жив один і кожного обстрілу ходив до укриття.
Про це повідомляє hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Очевидцем смерті став журналіст видання Денис Булавін. За його словами чоловік прийшов в підземний перехід із власним кріслом. Через кілька хвилин він втратив свідомість і почав задихатися, а його обличчя посиніло. Медики, які прибули на місце, констатували смерть.
"Коли він втратив свідомість, у нього з рук випав телефон. На екрані був моніторинг, що й куди летить", — написав у соцмережах Булавін.
Про його смерть повідомляли в КМВА.
Більше про загиблого
Померлим виявився 65-річний Віктор Єрко родом із Чернігівщини. Як розповіла його донька Анна Венедиктова, чоловік усе життя пропрацював у сфері будівництва. Коли вийшов на пенсію, все одно продовжив роботу.
"Найкращий тато та дідусь. Який він був щасливий, коли в нього народився онук. Приїздив до нас постійно й привозив цілі мішки з подарунками. До 3 років мій син знав свого дідуся, але з початком повномасштабної війни нам довелося поїхати, тому не бачились майже 5 років", – каже донька.
Донька, яка після повномасштабного вторгнення Росії, залишила Україну, щодня списувалася з батьком. Сьогодні жінка дізналася, що він помер. Їй лише повідомили, що це сталося у підземному переході, а деталі вона побачила в новинах.
"Його серце не витримало цього стресу. Він жив один і кожного разу ходив в укриття. Але, на жаль, це його не врятувало. Ми його дуже любимо. Його онук Марк так і не обійме свого дідуся більше", – говорить Анна.
У нього залишилися двоє дітей та двоє онуків.
Обстріл Києва 24 вересня
- В ніч на 24 вересня рашисти атакували Київ балістикою та дронами, 2 загиблих та 8 поранених.
- В Подільському районі був пошкоджений пологовий будинок. Також Росія била по дата-центрах у столиці — пошкоджено основний вузол провайдера Etherlink та потужності хостинг-провайдера MiroHost. Також про руйнування виробництва повідомив український ювелірний бренд Dukachi.
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