"В Москву на ракете". Будет ли мир до зимы? | Ромалийская. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Журналистка Ирина Ромалийская в новом выпуске от 24 сентября подводит итоги главных событий последних дней, в частности о переговорах по энергетическому перемирию.

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В центре внимания — последние переговоры Украины об установлении энергетического перемирия, противодействие Украины российским атакам реактивных "шахедов" и вопрос о том, возможно ли в таких условиях достичь мира.

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Что предшествовало?

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны против Украины.

14 сентября Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".

СМИ сообщали, что Трамп планирует оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время личной встречи в Нью-Йорке 22 сентября. Он хочет, чтобы Киев согласился на энергетическое перемирие с Россией.

Вице-президент США Джей Ди Венс выразил осторожный оптимизм относительно прогресса, хотя и назвал войну России против Украины "самым сложным из международных конфликтов" для урегулирования.

Госсекретарь США Марко Рубио тем временем публично призвал к отдельному "энергетическому перемирию" между сторонами.

Зеленский в интервью CBC News заявил о готовности к встрече с Путиным ради приближения мира, а также обозначил условие для деэскалации: Украина прекратит удары по НПЗ РФ только в ответ на аналогичный шаг Москвы.

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