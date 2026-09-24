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Новости Установление энергетического перемирия
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"В Москву на ракете". Будет ли мир до зимы? | Ромалийская. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Журналистка Ирина Ромалийская в новом выпуске от 24 сентября подводит итоги главных событий последних дней, в частности о переговорах по энергетическому перемирию.

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В центре внимания — последние переговоры Украины об установлении энергетического перемирия, противодействие Украины российским атакам реактивных "шахедов" и вопрос о том, возможно ли в таких условиях достичь мира.

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Что предшествовало?

  • 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны против Украины.
  • 14 сентября Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".
  • СМИ сообщали, что Трамп планирует оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время личной встречи в Нью-Йорке 22 сентября. Он хочет, чтобы Киев согласился на энергетическое перемирие с Россией.
  • Вице-президент США Джей Ди Венс выразил осторожный оптимизм относительно прогресса, хотя и назвал войну России против Украины "самым сложным из международных конфликтов" для урегулирования.
  • Госсекретарь США Марко Рубио тем временем публично призвал к отдельному "энергетическому перемирию" между сторонами.
  • Зеленский в интервью CBC News заявил о готовности к встрече с Путиным ради приближения мира, а также обозначил условие для деэскалации: Украина прекратит удары по НПЗ РФ только в ответ на аналогичный шаг Москвы.

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Автор: 

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