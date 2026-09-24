"В Москву на ракеті". Чи буде мир до зими? | Ромалійська. ВIДЕО

Журналістка Ірина Ромалійська у новому випуску за 24 вересня підбиває підсумки головних подій останніх днів, зокрема про перемовини щодо енергетичного перемир'я.

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У центрі уваги — останні перемовини України щодо встановлення енергетичного перемир'я, протидія України на російські атаки реактивних "шахедів" та чи можливо за таких умов досягти миру.

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Що передувало?

21 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну проти України.

14 вересня Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по українській.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".

ЗМІ повідомляли, що Трамп планує тиснути на українського колегу Володимира Зеленського під час особистої зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня. Він хоче, щоб Київ погодився на енергетичне перемир'я з Росією.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив обережний оптимізм щодо прогресу, хоча й назвав війну Росії проти України "найважчим з міжнародних конфліктів" для врегулювання.

Держсекретар США Марко Рубіо тим часом публічно закликав до окремого "енергетичного перемир'я" між сторонами.

Зеленський в інтерв'ю CBC News заявив про готовність до зустрічі з Путіним заради наближення миру, а також окреслив умову для деескалації: Україна припинить удари по НПЗ РФ лише у відповідь на аналогічний крок Москви.

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