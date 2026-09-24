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Новини Встановлення енергетичного перемир’я
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"В Москву на ракеті". Чи буде мир до зими? | Ромалійська. ВIДЕО

Журналістка Ірина Ромалійська у новому випуску за 24 вересня підбиває підсумки головних подій останніх днів, зокрема про перемовини щодо енергетичного перемир'я.

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Деталі

У центрі уваги — останні перемовини України щодо встановлення енергетичного перемир'я, протидія України на російські атаки реактивних "шахедів" та чи можливо за таких умов досягти миру.

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Що передувало?

  • 21 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну проти України.
  • 14 вересня Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.
  • Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по українській.
  • Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".
  • ЗМІ повідомляли, що Трамп планує тиснути на українського колегу Володимира Зеленського під час особистої зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня. Він хоче, щоб Київ погодився на енергетичне перемир'я з Росією.
  • Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив обережний оптимізм щодо прогресу, хоча й назвав війну Росії проти України "найважчим з міжнародних конфліктів" для врегулювання.
  • Держсекретар США Марко Рубіо тим часом публічно закликав до окремого "енергетичного перемир'я" між сторонами.
  • Зеленський в інтерв'ю CBC News заявив про готовність до зустрічі з Путіним заради наближення миру, а також окреслив умову для деескалації: Україна припинить удари по НПЗ РФ лише у відповідь на аналогічний крок Москви.

Читайте також: Офіс президента спростував дані ЗМІ про зустріч України, США та РФ щодо енергетичного перемир’я

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