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Новости Обстрелы Киева
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Удар РФ по Киеву 25 сентября: в общей сложности 7 погибших и 59 пострадавших, среди них - дети (обновлено)

Последствия российских атак 25 сентября на Киев

В Киеве вновь возросло число погибших и пострадавших в результате атак россиян в течение 25 сентября. Повреждения зафиксированы в различных районах столицы.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия террора РФ

"Число погибших в столице увеличилось до семи человек. Пострадали на данный момент 46 жителей Киева. 25 раненых находятся в стационарах городских больниц", — сообщил он.

Российские оккупационные войска 25 сентября продолжают терроризировать Киев с помощью дронов.

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Обновлено 18:22: ГВА сообщила, что в Соломенском районе повреждено 5-этажное офисное здание в результате падения БпЛА. Предварительно есть пожар. Воздушные силы сообщали в 18:06 о реактивном БпЛА над столицей.

Обновление

Позже Кличко сообщил, что количество пострадавших в результате российских атак днем ​​25 сентября возросло до 57. Среди них — двое детей. Погибли 7 человек.

По состоянию на 21:20 59 пострадавших. 25 раненых находятся в городских больницах. Один из них в тяжелом состоянии, 7 погибших, уточнил Кличко.

Удары по Киеву 25 сентября

  • В результате дневной атаки в Соломенском районе повреждено офисное здание: поврежден фасад и выбиты окна. Погибли 4 человека. Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра. Ранение получил 22-летний молодой человек — охранник ТЦ.
  • В Печерском районе БПЛА попал в многоэтажное здание на уровне 7–10 этажей. Погиб 14-летний подросток.
  • В результате российского удара в Шевченковском районе повреждено здание Высшего совета правосудия. Травмы получили шесть человек. Совет временно приостановил работу.

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Автор: 

Киев (27550) обстрел (35712) Воздушные атаки на Киев (947) война в Украине (9261)
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Топ комментарии
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А з трибуни ООН звучать від Зеленського цифри про втрати мальчіків в трусєках 🤬.
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25.09.2026 18:05 Ответить
+20
Ну ОК, балістика - це важко збити і нічім. Так у нас вже дрони вбивають та руйнують серед білого дня майже так само, як і ракети. Це мабуть план зеленомордого, по нашому винищенню? За що воно взагалі відповідає? Втяхаря двох корейційв віддав, не обміняв на наших, а просто віддав... Людині посрать на українців, воно втіхаря теми перетірає та либиться.
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25.09.2026 18:13 Ответить
+20
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25.09.2026 18:35 Ответить

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