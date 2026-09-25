Удар РФ по Киеву 25 сентября: в общей сложности 7 погибших и 59 пострадавших, среди них - дети (обновлено)

В Киеве вновь возросло число погибших и пострадавших в результате атак россиян в течение 25 сентября. Повреждения зафиксированы в различных районах столицы.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия террора РФ

"Число погибших в столице увеличилось до семи человек. Пострадали на данный момент 46 жителей Киева. 25 раненых находятся в стационарах городских больниц", — сообщил он.

Российские оккупационные войска 25 сентября продолжают терроризировать Киев с помощью дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 14-летний гражданин Израиля погиб во время обстрела Киева: МИД страны осудил атаку РФ

Обновлено 18:22: ГВА сообщила, что в Соломенском районе повреждено 5-этажное офисное здание в результате падения БпЛА. Предварительно есть пожар. Воздушные силы сообщали в 18:06 о реактивном БпЛА над столицей.

Обновление

Позже Кличко сообщил, что количество пострадавших в результате российских атак днем ​​25 сентября возросло до 57. Среди них — двое детей. Погибли 7 человек.

По состоянию на 21:20 59 пострадавших. 25 раненых находятся в городских больницах. Один из них в тяжелом состоянии, 7 погибших, уточнил Кличко.

Удары по Киеву 25 сентября

В результате дневной атаки в Соломенском районе повреждено офисное здание: поврежден фасад и выбиты окна. Погибли 4 человека . Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра. Ранение получил 22-летний молодой человек — охранник ТЦ.

. Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра. Ранение получил 22-летний молодой человек — охранник ТЦ. В Печерском районе БПЛА попал в многоэтажное здание на уровне 7–10 этажей. Погиб 14-летний подросток .

. В результате российского удара в Шевченковском районе повреждено здание Высшего совета правосудия. Травмы получили шесть человек. Совет временно приостановил работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает атаковать дата-центры: в Киеве поврежден "Датагруп"