Удар РФ по Києву 25 вересня: загалом 7 загиблих та 59 постраждалих, серед них – діти (оновлено)

У Києві знову зросла кількість загиблих та постраждалих унаслідок атак росіян впродовж 25 вересня. Є пошкодження у різних районах столиці.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки терору РФ

"До семи людей збільшилася кількість загиблих у столиці. Постраждали наразі 46 мешканців Києва. 25 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень", — повідомив він.

Російські окупаційні війська 25 вересня продовжують тероризувати Київ дронами.

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Оновлено 18:22: МВА повідомила, що у Солом'янському районі пошкоджено 5-поверхову офісну будівлю внаслідок падіння БпЛА. Попередньо, є пожежа. Повітряні сили повідомляли о 18:06 про реактивний БпЛА над столицею.

Оновлення

Згодом Кличко повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російських атак удень 25 вересня зросла до 57. Серед них — двоє дітей. Загинули 7 людей.

Станом на 21:20 59 постраждалих. 25 поранених перебувають у міських лікарнях. Один із них — у тяжкому стані, 7 загиблих, уточнив Кличко.

Удари по Києву 25 вересня

Унаслідок денної атаки у Соломʼянському районі пошкоджена офісна будівля: пошкоджений фасад та вибиті вікна. Загинуло 4 людини . Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення отримав 22-річний хлопець — охоронець ТЦ.

. Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення отримав 22-річний хлопець — охоронець ТЦ. У Печерському районі БпЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Загинув 14-річний хлопець .

. Через російський удар у Шевченківському районі пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Травмовані шестеро людей. Рада тимчасово призупинила роботу.

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