Удар РФ по Києву 25 вересня: загалом 7 загиблих та 59 постраждалих, серед них – діти (оновлено)
У Києві знову зросла кількість загиблих та постраждалих унаслідок атак росіян впродовж 25 вересня. Є пошкодження у різних районах столиці.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки терору РФ
"До семи людей збільшилася кількість загиблих у столиці. Постраждали наразі 46 мешканців Києва. 25 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень", — повідомив він.
Російські окупаційні війська 25 вересня продовжують тероризувати Київ дронами.
Оновлено 18:22: МВА повідомила, що у Солом'янському районі пошкоджено 5-поверхову офісну будівлю внаслідок падіння БпЛА. Попередньо, є пожежа. Повітряні сили повідомляли о 18:06 про реактивний БпЛА над столицею.
Оновлення
Згодом Кличко повідомив, що кількість постраждалих унаслідок російських атак удень 25 вересня зросла до 57. Серед них — двоє дітей. Загинули 7 людей.
Станом на 21:20 59 постраждалих. 25 поранених перебувають у міських лікарнях. Один із них — у тяжкому стані, 7 загиблих, уточнив Кличко.
Удари по Києву 25 вересня
- Унаслідок денної атаки у Соломʼянському районі пошкоджена офісна будівля: пошкоджений фасад та вибиті вікна. Загинуло 4 людини. Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення отримав 22-річний хлопець — охоронець ТЦ.
- У Печерському районі БпЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Загинув 14-річний хлопець.
- Через російський удар у Шевченківському районі пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Травмовані шестеро людей. Рада тимчасово призупинила роботу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль