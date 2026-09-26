Зеленский призвал Трампа реализовать закон Грэма после новых ударов РФ по Украине. ФОТОрепортаж

Всего за одну ночь в результате российских атак ранения получили 14 человек, еще двое погибли.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия вражеских атак

Он напомнил, что только в течение этой ночи в результате российских атак 14 человек получили ранения. Много ударов пришлось по жилым домам - в Киеве, Запорожье, в Одесской, Сумской и Харьковской областях. К сожалению, двое людей погибли в Запорожье. Имеются разрушения гражданской инфраструктуры: детский сад в Киеве, лицей в Киевской области, университет в Харькове, объекты энергетики в Полтавской, Николаевской и Винницкой областях.





















Читайте также: Обломки дрона упали возле учебного заведения: в Соломенском районе обезвредили неразорвавшееся взрывное устройство. ФОТО

Давление на РФ

По словам главы государства, важно, чтобы партнеры не забывали, что российская эскалация происходит каждый день.

"Если россияне решили наносить ещё более жестокие удары, мир должен принять более решительные меры, чтобы война не распространялась дальше. Мы просим президента Трампа реализовать закон Линдси Грэма в отношении России и всех, кто финансово поддерживает ее войну. Мы просим президентов Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен ввести дополнительные европейские санкции. Мы просим всех лидеров не исключать российских олигархов из существующих санкционных списков и в дальнейшем ограничить с террористами любую торговлю, пока Россия не остановит войну. Именно так, совместными ежедневными усилиями, должен приближаться мир", - подчеркивает Зеленский.

Удары по Киеву 25 сентября

В результате дневной атаки в Соломенском районе повреждено офисное здание: поврежден фасад и выбиты окна. Погибли 4 человека . Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра. Ранение получил 22-летний молодой человек - охранник ТЦ.

. Также в этом районе обломки БПЛА повредили здание бизнес-центра и торгового центра. Ранение получил 22-летний молодой человек - охранник ТЦ. В Печерском районе БПЛА попал в многоэтажное здание на уровне 7–10 этажей. Погиб 14-летний подросток .

. В результате российского удара в Шевченковском районе повреждено здание Высшего совета правосудия. Травмы получили шесть человек. Совет временно приостановил работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает атаковать дата-центры: в Киеве поврежден "Датагруп"