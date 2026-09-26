Зеленський закликав Трампа реалізувати закон Грема після нових ударів РФ по Україні. ФОТОрепортаж

Упродовж лише однієї ночі від російських атак поранення отримали 14 людей, ще двоє загинули.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ворожих атак

Він нагадав, що тільки упродовж цієї ночі від російських атак 14 людей отримали поранення. Багато було ударів по житлових будинках - у Києві, Запоріжжі, на Одещині, Сумщині, Харківщині. На жаль, двоє людей загинуло у Запоріжжі. Є руйнування цивільної інфраструктури: дитячий садок у Києві, ліцей на Київщині, університет у Харкові, енергетика на Полтавщині, Миколаївщині, Вінниччині.





















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Тиск на РФ

За словами глави держави, важливо, щоб партнери не забували, що російська ескалація відбувається кожного дня.

"Якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалася далі. Ми просимо Президента Трампа реалізувати закон Ліндсі Грема щодо Росії та всіх, хто підтримує її війну фінансово. Ми просимо президентів Антоніу Кошту та Урсулу фон дер Ляєн ввести додаткові європейські санкції. Ми просимо всіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки Росія не зупинить війну. Саме так, спільними щоденними зусиллями, має наближатися мир", - наголошує Зеленський.

Удари по Києву 25 вересня

Унаслідок денної атаки у Соломʼянському районі пошкоджена офісна будівля: пошкоджений фасад та вибиті вікна. Загинуло 4 людини . Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення дістав 22-річний хлопець — охоронець ТЦ.

. Також в цьому районі уламки БпЛА пошкодили будівлю бізнес-центру та торгового центру. Поранення дістав 22-річний хлопець — охоронець ТЦ. У Печерському районі БпЛА влучив у багатоповерхівку на рівні 7-10 поверхів. Загинув 14-річний хлопець .

. Через російський удар у Шевченківському районі пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. Травмовані шестеро людей. Рада тимчасово призупинила роботу.

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