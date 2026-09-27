Попытка поджога украинского производителя дронов в Словакии: от правительства требуют расследовать причастность РФ

В Словакии оппозиция требует от правительства и премьер-министра Роберта Фицо объяснений и созыва Совета безопасности после появления информации в немецких СМИ, связывающей попытку поджога украинского производителя дронов в Пряшеве с российской военной разведкой.

Об этом пишет Pravda, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Так, оппозиционные словацкие депутаты требуют разъяснений от правительства и созыва Совета безопасности после того, как немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что за попыткой поджога на предприятии украинской оборонной компании Skyeton вблизи Пряшева может стоять Главное управление Генерального штаба ВС России.

"Совершенно неприемлемо, что о российском следе в покушении в Словакии мы узнаем именно так, а не от главы правительства. Так же неприемлемо, что до сих пор не был созван Совет безопасности по этому делу", - заявил депутат от оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валашек.

Он добавил, что Фицо отказался от защиты и обороны Словакии, поэтому "Прогрессивная Словакия" призывает его выступить перед общественностью и прокомментировать эти выводы СМИ.

Отмечается, что в случае подтверждения российского следа партия требует немедленного привлечения РФ к ответственности, в частности, выдворения всех российских разведчиков, действующих в стране под дипломатическим прикрытием.

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В свою очередь партия "Христианско-демократическое движение" требует созыва Совета безопасности Словакии и внеочередного заседания Специального контрольного комитета Национального совета Словакии для проверки деятельности Словацкой информационной службы (SIS).

Депутат Франтишек Майерский призывает руководство SIS предоставить конкретную информацию о деле и действиях словацких силовых структур.

Он подчеркнул, что руководство SIS должно объяснить, что оно знало об этой сети и какие меры приняло.

Председатель "Христианско-демократического движения" Милан Майерский подчеркнул, что политика безопасности государства не может руководствоваться политическими симпатиями правительства к отдельным странам.

"Если наши союзники раскрывают операции иностранного государства, которые доходят вплоть до нашей территории, правительство должно действовать профессионально и в тесном сотрудничестве с ними. Безопасность Словакии должна стоять выше внешнеполитических симпатий Роберта Фицо", - отметил он.

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Депутат Вероника Ремишова из партии "За людей" призывает премьер-министра немедленно созвать Совет безопасности, назвав эту информацию "чрезвычайно серьезной".

"Вызывает беспокойство то, что из-за явной политики коллаборационизма правительства Фицо Словакия превращается в логово российских террористических и диверсионных группировок. Пока наше правительство активно разбивало сети российских агентов, арестовывало людей, работавших на российские спецслужбы, и высылало нежелательных членов российской дипломатической миссии, Фицо ходит кланяться Путину. И это является одним из естественных последствий", – сказала Ремишова.

В Словацкой информационной службе призывают к сдержанности

В то же время глава Словацкой информационной службы Павел Гашпар призвал оппозиционных политиков и СМИ к сдержанности при распространении информации о масштабах деятельности российских разведывательных служб на территории Словакии.

"Саму информацию не подтвердили даже немецкие органы безопасности и следствия", – отметил он.

Он отметил, что SIS предоставит общественности дополнительную информацию, когда удастся подтвердить происхождение нападения или исключить возможность того, что это была так называемая операция под ложным флагом.

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