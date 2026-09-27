Спроба підпалу українського виробника дронів у Словаччині: від уряду вимагають розслідувати слід РФ

У Словаччині опозиція вимагає від уряду та прем’єр-міністра Роберта Фіцо пояснень та скликання Ради безпеки після інформації німецьких ЗМІ, які пов’язують спробу підпалу українського виробника дронів у Пряшеві з російською військовою розвідкою.

Про це пише Pravda, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Подробиці

Так, опозиційні словацькі депутати вимагають роз’яснень від уряду та скликання Ради безпеки після того, як німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомило, що за спробою підпалу на підприємстві української оборонної компанії Skyeton поблизу Пряшева може стояти Головне управління Генерального штабу ЗС Росії.

"Абсолютно неприйнятно, що про російський слід у замаху в Словаччині ми дізнаємося саме так, а не від голови уряду. Так само неприйнятно, що досі не було скликано Раду безпеки щодо цієї справи", – заявив депутат від опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Томаш Валашек.

Він додав, що Фіцо відмовився від захисту та оборони Словаччини, тому "Прогресивна Словаччина" закликає його виступити перед громадськістю та прокоментувати ці висновки від ЗМІ.

Зазначається, що в разі підтвердження російського сліду партія вимагає негайного притягнення РФ до відповідальності, зокрема, видворення всіх російських розвідників, які діють у країні під дипломатичним прикриттям.

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Своєю чергою партія "Християнсько-демократичний рух" вимагає скликання Ради безпеки Словаччини та позачергового засідання Спеціального контрольного комітету Національної ради Словаччини для перевірки діяльності Словацької інформаційної служби (SIS).

Депутат Франтішек Майерський закликає керівництво SIS надати конкретну інформацію про справу та дії словацьких силових структур.

Він наголосив, що керівництво SIS має пояснити, що воно знало про цю мережу та яких заходів вжило.

Голова "Християнсько-демократичного руху" Мілан Майерський наголосив, що політика безпеки держави не може керуватися політичними симпатіями уряду до окремих країн.

"Якщо наші союзники викривають операції іноземної держави, які сягають аж до нашої території, уряд повинен діяти професійно та у тісній співпраці з ними. Безпека Словаччини має бути понад зовнішньополітичними симпатіями Роберта Фіцо", – зазначив він.

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Депутатка Вероніка Ремішова з партії "За людей" закликає прем’єр-міністра негайно скликати Раду безпеки, назвавши цю інформацію "надзвичайно серйозною".

"Викликає занепокоєння те, що через явну політику колабораціонізму уряду Фіцо Словаччина перетворюється на лігво російських терористичних і диверсійних угруповань. Поки наш уряд активно розбивав мережі російських агентів, заарештовував людей, які працювали на російські спецслужби, та висилав небажаних членів російської дипломатичної місії, Фіцо ходить кланятися Путіну. І це є одним із природних наслідків", – сказала Ремішова.

У Словацькій інформаційній службі закликають до стриманості

Водночас голова Словацької інформаційної служби Павел Гашпар закликав опозиційних політиків та ЗМІ до стриманості під час поширення інформації про масштаби діяльності російських розвідувальних служб на території Словаччини.

"Саму інформацію не підтвердили навіть німецькі органи безпеки та слідства", – зазначив він.

Він зауважив, що SIS надасть громадськості додаткову інформацію, коли вдасться підтвердити походження нападу або виключити можливість того, що це була так звана операція під фальшивим прапором.

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