В Литве предупредили о нехватке транспорта в случае нападения России

Представители гражданской обороны приграничных муниципалитетов Литвы предупреждают о нехватке транспорта и других проблемах, которые могут возникнуть при эвакуации населения в случае российского нападения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет LRT

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На эвакуацию может уйти несколько суток

Журналисты пообщались с должностными лицами приграничных муниципалитетов. По их мнению, особенно сложной может оказаться ситуация в районе Дивенишковской петли на границе с Беларусью.

Сотрудник службы готовности Шальчиненкского районного муниципалитета Павел Гоюс заявил, что там утвержден план эвакуации, а маршруты согласованы с военной комендатурой Вооруженных сил.

По его словам, главная дорога, вероятно, будет заблокирована. Поэтому по возможности для эвакуации будут использоваться другие маршруты.

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Гоюс также отметил, что возможности муниципалитета зависят от времени, которое будет предоставлено для эвакуации. Если людей нужно будет вывезти в течение суток, имеющегося транспорта не хватит. За двое-трое суток, по его мнению, эвакуацию можно будет провести.

"Если, скажем, придется эвакуировать за один день, за сутки, то, конечно, этого не хватит, а если у нас будет двое-трое суток, то, думаю, мы эвакуируем", - отметил Гоюс.

Он назвал организацию движения и транспорт одними из главных проблем во время возможной массовой эвакуации.

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В Варенском районе, который также граничит с Беларусью, отдельной проблемой считают эвакуацию жителей с особыми потребностями.

Ответственный за готовность к чрезвычайным ситуациям Валдас Тамулевичюс сообщил, что люди, способные передвигаться самостоятельно, могли бы выехать на собственном транспорте. Для остальных транспорт должна была бы организовать муниципальная администрация.

По его словам, самые большие трудности могут возникнуть с эвакуацией лежачих пациентов, поскольку для них требуются автомобили скорой помощи.

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Приграничные районы готовятся к различным сценариям

Муниципалитеты, граничащие с Калининградской областью России, также указывают на проблемы с транспортом и связью.

В администрации Юрбаркского района сообщили, что в случае массовой эвакуации может потребоваться вывоз около четверти населения района. Речь идет примерно о 5–5,7 тысячи человек. В то же время имеющихся ресурсов хватит примерно на 5 тысяч человек.

Среди основных проблем там называют мобилизацию специализированного транспорта для перевозки лежачих больных и информирование жителей в случае перебоев со связью.

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Транспорт, связь и управление большими потоками людей также называют главными вызовами в Пагегяйском самоуправлении. Там практически проверяют организацию эвакуации жителей в Тельшяйский район во время учений.

В то же время в Вилкавишкиском районе отмечают, что для эвакуации можно было бы использовать железную дорогу.

Ответственный за готовность Роберт Фишер заявил, что железнодорожное сообщение помогает решить транспортные вопросы. По его словам, муниципалитету необходимо продолжать обучение и подготовку.