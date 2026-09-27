У Литві попередили про нестачу транспорту у разі нападу Росії
Представники цивільної оборони прикордонних муніципалітетів Литви попереджають про нестачу транспорту та інші проблеми, які можуть виникнути під час евакуації населення у разі російської атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT
На евакуацію можуть знадобитися кілька діб
Журналісти поспілкувалися з посадовцями прикордонних муніципалітетів. На їхню думку, особливо складною може бути ситуація в районі Дівенішківської петлі на кордоні з Білоруссю.
Співробітник служби готовності Шальчинінкського районного муніципалітету Павел Гоюс заявив, що там затверджений план евакуації, а маршрути погоджені з військовою комендатурою Збройних сил.
За його словами, головна дорога, ймовірно, буде заблокована. Тому за можливості для евакуації використовуватимуть інші маршрути.
Гоюс також зазначив, що можливості муніципалітету залежать від часу, який буде надано для евакуації. Якщо людей потрібно буде вивезти протягом однієї доби, наявного транспорту не вистачить. За дві-три доби, на його думку, евакуацію можна буде провести.
"Якщо, скажімо, доведеться евакуювати за один день, за добу, то, звісно, цього не вистачить, а якщо у нас буде дві-три доби, то, гадаю, ми евакуюємо", – зазначив Гоюс.
Він назвав організацію руху та транспорт одними з головних проблем під час можливої масової евакуації.
У Варенському районі, який також межує з Білоруссю, окремою проблемою вважають евакуацію мешканців з особливими потребами.
Відповідальний за готовність до надзвичайних ситуацій Валдас Тамулевічюс повідомив, що люди, які можуть пересуватися самостійно, могли б виїхати власним транспортом. Для інших транспорт мала б організувати муніципальна адміністрація.
За його словами, найбільше труднощів може виникнути з евакуацією лежачих пацієнтів, оскільки для них потрібні автомобілі швидкої допомоги.
Прикордонні райони готуються до різних сценаріїв
Муніципалітети, які межують із Калінінградською областю Росії, також вказують на проблеми з транспортом та зв’язком.
В адміністрації Юрбаркського району повідомили, що у разі масової евакуації може знадобитися вивезення близько чверті населення району. Йдеться приблизно про 5–5,7 тисячі людей. Водночас наявних ресурсів вистачить приблизно для 5 тисяч осіб.
Серед основних проблем там називають мобілізацію спеціалізованого транспорту для перевезення лежачих хворих та інформування мешканців у разі перебоїв зі зв’язком.
Транспорт, зв’язок та управління великими потоками людей також називають головними викликами у Пагегяйському самоврядуванні. Там практично перевіряють організацію евакуації мешканців до Тельшяйського району під час навчань.
Водночас у Вілкавішкіському районі зазначають, що для евакуації можна було б використати залізницю.
Відповідальний за готовність Роберт Фішер заявив, що залізничне сполучення допомагає вирішити питання транспорту. За його словами, муніципалітету потрібно продовжувати навчання та підготовку.
- Раніше повідомлялося, що Литва спільно з Польщею розробляє план міжнародної евакуації населення. Його планують застосовувати у разі необхідності евакуації через кордон частини мешканців Литви, Латвії та Естонії.
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