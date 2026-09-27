У Литві попередили про нестачу транспорту у разі нападу Росії

Представники цивільної оборони прикордонних муніципалітетів Литви попереджають про нестачу транспорту та інші проблеми, які можуть виникнути під час евакуації населення у разі російської атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише LRT

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На евакуацію можуть знадобитися кілька діб

Журналісти поспілкувалися з посадовцями прикордонних муніципалітетів. На їхню думку, особливо складною може бути ситуація в районі Дівенішківської петлі на кордоні з Білоруссю.

Співробітник служби готовності Шальчинінкського районного муніципалітету Павел Гоюс заявив, що там затверджений план евакуації, а маршрути погоджені з військовою комендатурою Збройних сил.

За його словами, головна дорога, ймовірно, буде заблокована. Тому за можливості для евакуації використовуватимуть інші маршрути.

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Гоюс також зазначив, що можливості муніципалітету залежать від часу, який буде надано для евакуації. Якщо людей потрібно буде вивезти протягом однієї доби, наявного транспорту не вистачить. За дві-три доби, на його думку, евакуацію можна буде провести.

"Якщо, скажімо, доведеться евакуювати за один день, за добу, то, звісно, цього не вистачить, а якщо у нас буде дві-три доби, то, гадаю, ми евакуюємо", – зазначив Гоюс.

Він назвав організацію руху та транспорт одними з головних проблем під час можливої масової евакуації.

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У Варенському районі, який також межує з Білоруссю, окремою проблемою вважають евакуацію мешканців з особливими потребами.

Відповідальний за готовність до надзвичайних ситуацій Валдас Тамулевічюс повідомив, що люди, які можуть пересуватися самостійно, могли б виїхати власним транспортом. Для інших транспорт мала б організувати муніципальна адміністрація.

За його словами, найбільше труднощів може виникнути з евакуацією лежачих пацієнтів, оскільки для них потрібні автомобілі швидкої допомоги.

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Прикордонні райони готуються до різних сценаріїв

Муніципалітети, які межують із Калінінградською областю Росії, також вказують на проблеми з транспортом та зв’язком.

В адміністрації Юрбаркського району повідомили, що у разі масової евакуації може знадобитися вивезення близько чверті населення району. Йдеться приблизно про 5–5,7 тисячі людей. Водночас наявних ресурсів вистачить приблизно для 5 тисяч осіб.

Серед основних проблем там називають мобілізацію спеціалізованого транспорту для перевезення лежачих хворих та інформування мешканців у разі перебоїв зі зв’язком.

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Транспорт, зв’язок та управління великими потоками людей також називають головними викликами у Пагегяйському самоврядуванні. Там практично перевіряють організацію евакуації мешканців до Тельшяйського району під час навчань.

Водночас у Вілкавішкіському районі зазначають, що для евакуації можна було б використати залізницю.

Відповідальний за готовність Роберт Фішер заявив, що залізничне сполучення допомагає вирішити питання транспорту. За його словами, муніципалітету потрібно продовжувати навчання та підготовку.