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Новости Горит нефтебаза в росиии Удары по рф
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Нефтебаза горит в Краснодарском крае РФ. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

На нефтебазе в станице Павловская Краснодарского края РФ произошел пожар.

Фотографию опубликовала российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Нефтебаза имеет 11 резервуаров для хранения топлива общей вместимостью почти 8 тысяч кубометров и принадлежит компании "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". 

Последствия удара по нефтебазе в Краснодарском крае РФ

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае России после атаки БПЛА горит нефтебаза "Эдельвейс-95".
  • Впоследствии в СБУ подтвердили поражение нефтебазы и других объектов.

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