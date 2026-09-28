Нефтебаза горит в Краснодарском крае РФ. СПУТНИКОВОЕ ФОТО
На нефтебазе в станице Павловская Краснодарского края РФ произошел пожар.
Фотографию опубликовала российская служба "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Нефтебаза имеет 11 резервуаров для хранения топлива общей вместимостью почти 8 тысяч кубометров и принадлежит компании "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае России после атаки БПЛА горит нефтебаза "Эдельвейс-95".
- Впоследствии в СБУ подтвердили поражение нефтебазы и других объектов.
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