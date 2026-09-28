Нафтобаза палає у Краснодарському краї РФ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО
На нафтобазі у станиці Павловська Краснодарського краю РФ виникла пожежа.
Світлину оприлюднила російська служба "Радио Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Нафтобаза має 11 резервуарів для зберігання пального загальною місткістю майже 8 тисяч кубометрів і належить компанії "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт".
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що у Краснодарському краї Росії після атаки БпЛА горить нафтобаза "Едельвейс-95".
- Згодом в СБУ підтвердили ураження нафтобази та інших об'єктів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль