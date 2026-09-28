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Новини Горить нафтобаза в РФ Удари по РФ
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Нафтобаза палає у Краснодарському краї РФ. СУПУТНИКОВЕ ФОТО

На нафтобазі у станиці Павловська Краснодарського краю РФ виникла пожежа.

Світлину оприлюднила російська служба "Радио Свобода", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Нафтобаза має 11 резервуарів для зберігання пального загальною місткістю майже 8 тисяч кубометрів і належить компанії "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". 

Наслідки удару по нафтобазі в Краснодарському краї РФ

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що у Краснодарському краї Росії після атаки БпЛА горить нафтобаза "Едельвейс-95".
  • Згодом в СБУ підтвердили ураження нафтобази та інших об'єктів.

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