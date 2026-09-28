Генеральный секретарь Совета Европы отреагировал на удары по Киеву: Россия должна ответить за преступления
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе осудил российский удар по Киеву, вследствие которого загорелось здание Национальной академии наук.
Об этом Берсе сообщил в соцсети X, пишет Цензор.НЕТ.
Берсе заявил о необходимости привлечения РФ к ответственности
Генеральный секретарь Совета Европы назвал новую волну российских атак на Украину бессмысленной и жестокой. Он выразил поддержку украинцам и сотрудникам киевского офиса Совета Европы.
"Наши мысли с украинским народом, в частности с коллегами в киевском офисе, которые продолжают противостоять этим атакам с мужеством и решимостью", — написал он.
Берсе подчеркнул, что Совет Европы и впредь будет настаивать на привлечении России к ответственности за ее преступления.
"Безнаказанность не победит", — добавил генеральный секретарь Совета Европы.
Ранее российские атаки осудил посол Германии в Украине Борис Руге.
Что предшествовало
- Напомним, что днем 28 сентября РФ атаковала несколько районов Киева реактивными беспилотниками.
- Российские захватчики атаковали здание Национальной академии наук в Киеве, в результате чего возник пожар. Есть погибшие и пострадавшие.
- В Шевченковском районе произошло попадание в 7-этажное административное здание на уровне 4-го этажа. В здании располагается Академия "Добробут" (частное высшее учебное заведение. — Ред.).
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