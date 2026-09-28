Генсек Ради Європи відреагував на удари по Києву: Росія має відповісти за злочини
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе засудив російський удар по Києву, внаслідок якого загорілася будівля Національної академії наук.
Про це Берсе повідомив у соцмережі X, пише Цензор.НЕТ.
Берсе заявив про необхідність притягнення РФ до відповідальності
Генеральний секретар Ради Європи назвав нову хвилю російських атак на Україну безглуздою і жорстокою. Він висловив підтримку українцям та працівникам київського офісу Ради Європи.
"Наші думки з українським народом, зокрема з колегами в київському офісі, які й далі протистоять цим атакам із мужністю та рішучістю", - написав він.
Берсе наголосив, що Рада Європи й надалі наполягатиме на притягненні Росії до відповідальності за її злочини.
"Безкарність не переможе", — додав генеральний секретар Ради Європи.
Раніше російські атаки засудив посол Німеччини в Україні Борис Руґе.
Що передувало
- Нагадаємо, що вдень 28 вересня РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
- Російські загарбники атакували будівлю Національної академії наук у Києві, внаслідок чого виникла пожежа. Є загиблі та постраждалі.
- У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).
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