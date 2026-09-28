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Новини Обстріли Києва
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Генсек Ради Європи відреагував на удари по Києву: Росія має відповісти за злочини

Берсе назвав нову хвилю атак РФ безглуздою та жорстокою

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе засудив російський удар по Києву, внаслідок якого загорілася будівля Національної академії наук.

Про це Берсе повідомив у соцмережі X, пише Цензор.НЕТ.

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Берсе заявив про необхідність притягнення РФ до відповідальності

Генеральний секретар Ради Європи назвав нову хвилю російських атак на Україну безглуздою і жорстокою. Він висловив підтримку українцям та працівникам київського офісу Ради Європи.

"Наші думки з українським народом, зокрема з колегами в київському офісі, які й далі протистоять цим атакам із мужністю та рішучістю", - написав він.

Берсе наголосив, що Рада Європи й надалі наполягатиме на притягненні Росії до відповідальності за її злочини.

"Безкарність не переможе", — додав генеральний секретар Ради Європи.

Раніше російські атаки засудив посол Німеччини в Україні Борис Руґе.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що вдень 28 вересня РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.
  • Російські загарбники атакували будівлю Національної академії наук у Києві, внаслідок чого виникла пожежа. Є загиблі та постраждалі.
  • У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

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