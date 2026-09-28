Генсек Ради Європи відреагував на удари по Києву: Росія має відповісти за злочини

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе засудив російський удар по Києву, внаслідок якого загорілася будівля Національної академії наук.

Про це Берсе повідомив у соцмережі X, пише Цензор.НЕТ.

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Берсе заявив про необхідність притягнення РФ до відповідальності

Генеральний секретар Ради Європи назвав нову хвилю російських атак на Україну безглуздою і жорстокою. Він висловив підтримку українцям та працівникам київського офісу Ради Європи.

"Наші думки з українським народом, зокрема з колегами в київському офісі, які й далі протистоять цим атакам із мужністю та рішучістю", - написав він.

Берсе наголосив, що Рада Європи й надалі наполягатиме на притягненні Росії до відповідальності за її злочини.

"Безкарність не переможе", — додав генеральний секретар Ради Європи.

Раніше російські атаки засудив посол Німеччини в Україні Борис Руґе.

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Що передувало

Нагадаємо, що вдень 28 вересня РФ атакувала кілька районів Києва реактивними безпілотниками.

Російські загарбники атакували будівлю Національної академії наук у Києві, внаслідок чого виникла пожежа. Є загиблі та постраждалі.

У Шевченківському районі влучання в 7-поверхову адміністративну будівлю на рівні 4 поверху. У будівлі розташовується Академія Добробут (Приватний заклад вищої освіти. - Ред.).

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