Знакомые Татарова стали владельцами 11 квартир в новостройках Киева на сумму более $1 млн, — Bihus.Info

Люди, которые могут быть связаны с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, за последние несколько лет стали владельцами квартир в двух новостройках в Киеве, стоимость которых сейчас превышает 1 миллион долларов.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кто и сколько квартир получил

Журналисты обнаружили 11 квартир в киевских ЖК "Аквамарин" и "Жемчужина Нивок", оформленных на двух женщин, связанных с бизнесменом Николой Мирто, который близок к Татарову. Оба комплекса годами были долгостроями, и государство так и не получило там значительной части обещанных квартир.

Владелицы недвижимости — Наталья Писарева, киевлянка 1950 года рождения, которая более 20 лет назад работала в банках, и Владлена Тимошенко, родившаяся в 1992 году в Луганске и, судя по фото в соцсетях, ранее работавшая официанткой.

Вместе у женщин четыре квартиры в "Аквамарине" и семь в "Жемчужине Нивок", большинство из них оформлено на Писареву. Стоимость журналисты оценили по объявлениям о продаже — около 850 долларов за квадратный метр в "Жемчужине Нивок" и полторы тысячи в "Аквамарине".

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История "Аквамарина"

"Аквамарин" в Святошинском районе строили по заказу СБУ, свою долю квартир должен был получить и Нацбанк. Комплекс планировали сдать еще в 2007 году, однако застройщик обанкротился. Согласно первоначальному договору СБУ должна была получить 38 квартир, впоследствии квоту сократили до 16, а в итоге служба получила лишь четыре квартиры и еще одну под Киевом. Нацбанк недополучил 19 квартир.

Фото: ЖК "Аквамарин" / Bihus.Info

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История "Жемчужины Нивок"

ЖК "Жемчужина Нивок" начали строить около 20 лет назад для Управления государственной охраны. Однако из обещанных 103 квартир ведомство получило 65.

После банкротства застройщика часть жилья, которую владельцы не внесли в электронный реестр, начали продавать во второй раз через финансовую компанию, связанную, по данным Bihus.Info, с орбитой "Укрбуда".

Фото: ЖК "Жемчужина Нивок" / Bihus.Info

Три из тех 65 квартир, которые достались УГО, теперь принадлежат Писаревой и Тимошенко — каждая имела площадь около 100 кв. м, а новые владелицы перепланировали их и сделали из трех квартир девять. Еще две квартиры Писаревой в "Жемчужене" впервые появились в реестре недвижимости только тогда, когда она их купила.

В "Аквамарине" понятно происхождение лишь двух квартир из четырех — женщина выкупила их у частных владельцев, и одна из них, судя по нумерации, ранее принадлежала Нацбанку. Регистрационная история двух других квартир пуста.

Писарева и Тимошенко не предоставили журналистам объяснений относительно приобретения квартир.

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Связь Мирто с Татаровым

Итальянский ресторатор Мирто много лет живет в Киеве и когда-то был клиентом адвокатского объединения Татарова. В 2021 году он указал жену Татарова в качестве будущей опекунши своего сына — это указано в декларации чиновника.

В ноябре 2025 года Мирто и Писарева основали британскую компанию "Апостоло", которая сразу после создания вошла в структуру собственности киевской фирмы, ранее оформленной непосредственно на них. В июне 2026 года место Писаревой в "Апостоло" заняла Тимошенко.

Исчезла квартира самого Татарова

Следователи проверили и декларацию Татарова. Из нее исчезла квартира площадью 111 кв. м в ЖК "Подолград" на Воздвиженке, в которую он инвестировал еще в 2016 году — это был объект "Укрбуда", который после краха компании достроил "Киевгорстрой". Перед сдачей дома Татаров уступил права на квартиру и получил почти 8 млн грн.

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Согласно документам, которые получили журналисты, покупателем стал адвокат Александр Квятковский, родом из Винницкой области, который ведет преимущественно страховые и семейные дела.

Квятковский также является соучредителем Федерации стендовой стрельбы Киева и тренирует в клубе "Стэнфорд" под Обуховом. По данным источников Bihus.Info, в этом клубе регулярно собирается верхушка нескольких правоохранительных органов, а ранее там бывал и сам Татаров.

Официальный доход Квятковского составляет около 300 тыс. грн в год, а его фирма "Центр универсального ассистанса" в 2025 году получила примерно миллион гривен чистой прибыли. Спустя полгода после покупки адвокат по-прежнему живет в своей квартире на Печерске в старом доме.

С Татаровым адвокат, по его словам, познакомился только тогда, когда подписывал документы по сделке.

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